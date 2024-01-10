البيت الأبيض: قلقون من عنف المستوطنين فى الضفة الغربية

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، عن أن واشنطن قلقة من عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن العدوان الإسرائيلي في الضفة العربية متواصل منذ منتصف الليلة الماضية حتى فجر اليوم، مشيرةً إلى أن الاحتلال اعتقل 26 فلسطينيًا، منهم أسيران محرران أحدهما مصاب بالسرطان، لترتفع حصيلة المعتقلين منذ أحداث طوفان الأقصى حتى الآن، إلى 5790 فلسطينيًا.

ورحّبت حركة حماس بأية جهود أو مبادرات مؤيدة لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

ودعت حركة حماس محكمة العدل الدولية إلى عدم الرضوخ للضغوط الأمريكية، مشيرةً إلى أن الفلسطينيين وحدهم لهم الحق في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم.