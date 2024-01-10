الأربعاء 10 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البيت الأبيض يحذر الحوثيين من مواصلة هجماتهم على سفن البحر الأحمر

هجمات الحوثيون على
هجمات الحوثيون على السفن

حذّر البيت الأبيض، الأربعاء، الحوثيين في اليمن من استمرار هجماتهم على السفن في البحر الأحمر؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد البيت ألبيض أن الخيار الأفضل بالنسبة للحوثيين في اليمن، هو التوقف عن الهجمات وإلا سيتحملون عواقب ذلك.

في سياق آخر، أكد البيت الأبيض أن الولاياتِ المتحدة لا تؤيد وقفا لإطلاق النار في غزة في الوقت الراهن؛ لأنه سيكون في صالح حماس، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن واشنطن تدعم التوصّل إلى هدن إضافية.

القاهرة الإخبارية الحوثيون البحر الاحمر السفن

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