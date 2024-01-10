وزير التعدين الغانى لـ"القاهرة الإخبارية": نحتل المركز السادس عالميًا فى إنتاج الذهب

قال صامويل جينابور، وزير التعدين الغاني، إن الليثيوم معدن مهم حول العالم، وهو معدن المستقبل بسبب التحول في الطاقة والدور الذي سيلعبه هذا المعدن، مؤكدًا أن غانا تعد الرائدة في القارة السمراء في إنتاج الذهب وتحتل المركز السادس عالميًا.

وأضاف جينابور، اليوم الأربعاء، خلال لقاء خاص له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، يتخذ منهجًا استراتيجيًا لإدارة موارد الليثيوم في غانا، حيث تم اكتشاف كميات لليثيوم بكميات تجارية في غانا، وقمنا بخلق برامج وسياسات ستضمن استغلال هذه الموارد بطريقة استراتيجية ستفيد الشعب الغاني، مشيرًا إلى أن غانا خلقت معادلة ستستغل الهيكل المعماري لغانا ولتصدير المعادن والمواد الخام.

وأوضح أن إنتاج الذهب في غانا يستحوذ على 9% من الناتج المحلي في 2023، وفي عام 2022 تم إنتاج 4.7 مليون أوقية من الذهب، مؤكدًا أن غانا رائدة في الذهب في إفريقيا وتتخطى أيضا جنوب إفريقيا.