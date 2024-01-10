الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير التعدين الغانى لـ"القاهرة الإخبارية": نحتل المركز السادس عالميًا فى إنتاج الذهب

صامويل جينابور وزير
صامويل جينابور وزير التعدين الغاني

قال صامويل جينابور، وزير التعدين الغاني، إن الليثيوم معدن مهم حول العالم، وهو معدن المستقبل بسبب التحول في الطاقة والدور الذي سيلعبه هذا المعدن، مؤكدًا أن غانا تعد الرائدة في القارة السمراء في إنتاج الذهب وتحتل المركز السادس عالميًا.

وأضاف جينابور، اليوم الأربعاء، خلال لقاء خاص له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، يتخذ منهجًا استراتيجيًا لإدارة موارد الليثيوم في غانا، حيث تم اكتشاف كميات لليثيوم بكميات تجارية في غانا، وقمنا بخلق برامج وسياسات ستضمن استغلال هذه الموارد بطريقة استراتيجية ستفيد الشعب الغاني، مشيرًا إلى أن غانا خلقت معادلة ستستغل الهيكل المعماري لغانا ولتصدير المعادن والمواد الخام.

وأوضح أن إنتاج الذهب في غانا يستحوذ على 9% من الناتج المحلي في 2023، وفي عام 2022 تم إنتاج 4.7 مليون أوقية من الذهب، مؤكدًا أن غانا رائدة في الذهب في إفريقيا وتتخطى أيضا جنوب إفريقيا.

القاهرة الإخبارية الليثيوم الذهب أفريقيا الطاقة المواد الخام

مواد متعلقة

الجامعة العربية عن دعوى إدانة إسرائيل أمام "العدل الدولية": "نتطلع لحكم عادل"

اتهامات الإبادة تلاحق إسرائيل.. هل تتراجع جرائم الاحتلال فى غزة؟ (فيديو)

أسامة السعيد: قمة الأردن ترسخ إطارًا للعمل العربى الداعم للقضية الفلسطينية

القاهرة الإخبارية| الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا خلال موجة اقتحامات بالضفة الغربية

حركة فتح: موقف الاحتلال المتعنت وراء فشل زيارة بلينكن لتل أبيب

معاناة تحت القصف.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد أوضاع النازحين فى رفح الفلسطينية

أستاذ علاقات دولية: القمة الثلاثية بمثابة تكتل شرق أوسطى أوروبى لمواجهة جرائم الاحتلال

"الصحة العالمية" تلغى مهمتها لتقديم المساعدات الطبية فى غزة بسبب مخاوف أمنية

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن توقف العمل بمنظومة الخبز 8 ساعات غدًا

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

مدير المنتخب الوطنى يكشف آخر استعدادات الفراعنة لبطولة إفريقيا

سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر 2024 في التعاملات المسائية

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

هل تستمر أسعار الذهب فى الارتفاع؟.. "الغرف التجارية" توضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا