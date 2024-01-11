عضو الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: نية تدمير غزة نوقشت في أعلى المستويات داخل إسرائيل

قال تمبيكا نجكوكايتوبي، عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، إن ما معنا من أدلة يؤكد وجود إبادة جماعية، مؤكدًا أن نية تدمير غزة نوقشت في أعلى المستويات داخل إسرائيل.

وأضاف عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، اليوم الخميس، خلال كلمته أمام ممثل محكمة العدل الدولية، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن بعض من الأفعال التي ارتكبت في قطاع غزة تعتبر فظائع ولكن هذا لا يتنافى مع احتمالية الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن جنوب أفريقيا ليست وحدها في الانتباه للإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وأوضح عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، أن إسرائيل لديها نوايا في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا يظهر من طريقة الهجمات العكسرية الإسرائيلية التي وصفت أنها ممنهجة.

النظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال أولى جلسات محكمة العدل الدولية، للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت، في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.