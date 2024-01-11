"إكسترا نيوز": الدعوى المقدمة ضد دولة الاحتلال تهدف لإنهاء المخالفات الجسيمة بحق فلسطين

قدمت قناة "إكسترا نيوز" عرضًا حول جلسات محكمة العدل الدولية، للنظر في دعوى اتهام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الإعلامي محمد أنصاري إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تمثل لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية، بدعوى تتهمها بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح أنصاري أنه بموجب الدعوى، التي قُدمت للمحكمة في 29 ديسمبر 2023 على خلفية تورط إسرائيل في أعمال إبادة جماعية وارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حددت المحكمة يومي 11 و12 من يناير الجاري لعقد جلسات الاستماع.

وأشار، خلال تقريره، إلى أن الدعوى المؤلفة من 84 صفحة ترى أن أفعال الاحتلال الإسرائيلي وقتل الفلسطينيين تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها تُرتكب بالقصد المحدد المطلوب لتدمير الفلسطينيين في قطاع غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع.

وتابع: "الدعوى المقدمة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي تأتي اتساقًا مع المسار القانوني الذي اعتمدته دولة فلسطين لمساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني على مدار 75 عامًا، مع تطلعات أن تسهم في تحقيق العدالة وإنهاء المخالفات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين".