عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا: نية ارتكاب إبادة جماعية متوفرة لدى إسرائيل

قال تمبيكا نجكوكايتوبي، عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية، إن المنهج الواضح الذي يتخذه الاحتلال الإسرائيلي هو استهداف بيوت العائلات الفلسطينية في قطاع غزة وتدمير البنية التحتية للمدنيين، إضافة إلى القصف والقنص لكل الشعب الفلسطيني، وصعوبة وصل المساعدات الإنسانية داخل القطاع.

وأضاف عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، اليوم الخميس، خلال كلمته أمام ممثل محكمة العدل الدولية، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يحدث في غزة يعكس محاولة إبادة جماعية ونية تدمير الشعب الفلسطيني ونية الاحتلال لارتكاب جرائم بالقطاع.

وأوضح، أن إسرائيل تقصف وتقنص النساء والأطفال في قطاع غزة، مؤكدًا أن النية بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة متوفرة لدى إسرائيل، مشيرًا إلى أن شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة تخضع لثلاث مراحل من التفتيش.

النظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال أولى جلسات محكمة العدل الدولية، للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت، في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.