الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرار قضائي بشأن زوج الإعلامية أميرة أبو شنب بتهمة عقر كلبه مدير بنك

الإعلامية أميرة أبو
الإعلامية أميرة أبو شنب

تحفظت القوات المعنية في دار القضاء العالي على زوج الإعلامية أميرة شنب ورحلته لمكان حبسه عقب تأجيل جلسة طعنه في التسبب في وفاة مدير بنك بالشيخ زايد.

كانت محكمة النقض، أجلت نظر طعن زوج المذيعة أميرة شنب على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة التسبب في مصرع جاره بواسطة "كلب" لجلسة 26 مايو الجاري؛ للحكم.

وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، قبلت استئناف زوج مذيعة شهيرة على حبسه 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، وخفضت العقوبة إلى الحبس 6 أشهر، في اتهامه ومديرة منزل المذيعة بالتسبب في مصرع جاره - مدير البنك - نتيجة عقره من كلب يمتلكه المتهم.

 

الإعلامية أميرة شنب زوج الإعلامية أميرة شنب كلب مدير بنك طعن محكمة النقض

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