بعد مشاركة زعيمهم في افتتاح مسجد السيدة زينب.. مَن هم البهرة ولماذا يهتمون بترميم مساجد آل البيت؟

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وتجديده بشكل كامل، وذلك بمشاركة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، إلى جانب عددًا من أشقاء وأنجاله من بينهم الأمير القائد جوهر عزالدين والأمير جعفر الصادق عماد الدين.

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته أنه لديه خطة تطوير كبيرة للمساجد على رأسها مساجد الصحابة وآل البيت، كما قال مفضل سيف الدين، إن السيدة زينب لها مقام كبير في قلوب المسلمين، مشيرًا إلى محبته إلى رسول الله وأهل بيته الكرام شاكرًا الرئيس عبدالفتاح السيسي على منحه هذه الفرصة السعيدة.

لكن من هم البهرة؟ ولماذا يهتمون بتطوير مساجد آل البيت؟

البهرة الهندية

إن تكرار ظهور رئيس طائفة البهرة السلطان مفضل سيف الدين في مناسبات مماثلة في مصر أثار العديد من التساؤلات حول هذه الطائفة وسبب مشاركتهم بميزانيات ضخمة في تطوير المساجد المصرية التاريخية.

وتعرف البهرة بأنها طائفة شيعية إسماعيلية يعرفون بتاسع الخلفاء الفاطميين في مصر والمغرب وهو الإمام أبو القاسم المستعلي بالله، ويقطنون في الهند واليمن تاركين السياسة للعمل في مجال التجارة ثم اختلط به الهندوس الذين أسلموا وكونوا طائفة باسم البهرة.

وتعرف البهرة بمعنى التاجر في اللغة الهندية القديمة. وقد حكم أنصار المستعلي مصر إلى أن تمت هزيمتهم على يد صلاح الدين الأيوبي الذي طوى حقبة الفاطمية.

انتشر المستعليين بعد ذلك في عدة دول حول العالم وكونوا قوة اقتصادية كبيرة من خلال تجارتهم في مجال الرخام والورق والمنتجات الغذائية.

بدأت البهرة من أرض اليمن لكنهم سرعان ما توغلوا في الهند التي أصبحت المركز الرئيسي لطائفتهم فيما بعد ويصل عددهم اليوم حوالي 2 مليون شخص.

علاقتها بمصر

أصبحت العلاقة وطيدة بين طائفة البهرة ومصر منذ الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر الذي سمح لهم بحرية العبادة والمشاركة في صيانة وترميم مساجد آل البيت. هذا إلى جانب منح الأزهر الشريف سلطان البهرة الدكتوراه الفخرية عام 1966.

وكان أول زيارة لسلطان البهرة إلى مصر في عهد الرئيس محمد أنور السادات الذي استقبله في افتتاح مسجد الحاكم بعد أن تولت الطائفة مسئولية تمويل الترميم والتجديد له. كما استقبل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك سلطان البهرة 3 مرات في العديد من المناسبات.

لماذا يهتمون بترميم مساجد آل البيت؟

بسبب رغبتهم في الاهتمام بتاريخ وآثار الفاطميين، يهتم البهرة بإنفاق ميزانيات كبيرة في ترميم وتطوير مساجد آل البيت التي تعود إلى هذه الفترة وذلك لاقتناعهم التام بأنها إرث أجدادهم الفاطميين أثناء فترة حكمهم لمصر ويجب عليهم العناية بهم، وشاركوا في الآونة الأخيرة بالفعل في ترميم مساجد عدة مثل مسجد الحسين ومسجد الحاكم بأمر الله ومسجد السيدة نفيسة.