روحانيات في حضرة رئيسة الديوان.. شاهد مسجد السيدة زينب بعد افتتاحه اليوم

عرض “الدستور لايڤ” مشاهد مبدعة داخل مسجد السيدة زينب في وسط القاهرة، بعد أن افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد.

ورافق الرئيس خلال زيارته لمسجد السيدة زينب، سلطان طائفة البهرة في الهند.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، بعد انتهاء أعمال ترميمه وتجديده، يرافقه السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، والأمراء من أشقاء وأنجال السلطان، منهم الأمير القائد جوهر عزالدين، والأمير جعفر الصادق عماد الدين، وكذلك السيد مفضل محمد ممثل السلطان بالقاهرة.

ونشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، صورًا من افتتاح الرئيس لمسجد السيدة زينب اليوم:

روحانيات في حضرة رئيسة الديوان.. الرئيس السيسي وسلطان البهرة يفتتحان مسجد السيدة زينب اليوم

روحانيات في حضرة رئيسة الديوان.. الرئيس السيسي وسلطان البهرة يفتتحان مسجد السيدة زينب اليوم

روحانيات في حضرة رئيسة الديوان.. الرئيس السيسي وسلطان البهرة يفتتحان مسجد السيدة زينب اليوم

روحانيات في حضرة رئيسة الديوان.. الرئيس السيسي وسلطان البهرة يفتتحان مسجد السيدة زينب اليوم

روحانيات في حضرة رئيسة الديوان.. الرئيس السيسي وسلطان البهرة يفتتحان مسجد السيدة زينب اليوم

روحانيات في حضرة رئيسة الديوان.. الرئيس السيسي وسلطان البهرة يفتتحان مسجد السيدة زينب اليوم

روحانيات في حضرة رئيسة الديوان.. الرئيس السيسي وسلطان البهرة يفتتحان مسجد السيدة زينب اليوم

روحانيات في حضرة رئيسة الديوان.. الرئيس السيسي وسلطان البهرة يفتتحان مسجد السيدة زينب اليوم

وحرص الكثير من المصريين على زيارة مسجد السيدة زينب عقب افتتاحه وسط سعادة كبيرة بين الزائرين، وتوزيع الحلوى ابتهاجًا بافتتاح مسجد ومقام السيدة زينب، وذلك ضمن تطوير مقامات آل البيت في السنوات الأخيرة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أكد على الاهتمام بأرضحة ومقامات آل البيت في مناسبات عدة.