فرحة وبهجة بحدائق القاهرة فى شم النسيم.. والملاهي كاملة العدد (صور)

احتفلت جموع غفيرة من المصريين في حدائق القاهرة والمحافظات بعيد شم النسيم، حيث توافدوا على المتنزهات للاستمتاع بأجواء الربيع الدافئة.

وغمرت مشاعر الفرحة والبهجة أجواء الحدائق والملاهي، حيث يستمتع الأشخاص بهذا اليوم المليء بالبهجة والسرور مع العائلة والأصدقاء في المناسبة السنوية التي تجمع العائلات والأصدقاء للاحتفال بقدوم فصل الربيع.

ورصدت عدسات "الدستور" أجواء الاحتفال في العديد من الحدائق والملاهي، حيث توافد المواطنين منذ الصباح الباكر للاستمتاع بهذا اليوم المميز.

توافد كبير على الحدائق فى عيد شم النسيم

وشهدت الحدائق مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، حيث حرص الكبار على اصطحاب أطفالهم للاستمتاع بالألعاب والأنشطة الترفيهية المختلفة والتقاط الصور التذكارية واتيحت الفرصة للتواصل والتجمع بين العائلات والأصدقاء، لقضاء وقت ممتع معًا.

الملاهي كاملة العدد اليوم

واستمتع الأطفال وحتى الكبار بيومهم بالترفيه عن أنفسهم في الملاهي وخوض المغامرات الترفيهية، حيث استخدموا الألعاب المائية والكهربائية، بالإضافة إلى ممارسة الألعاب الرياضية مثل كرة القدم في الهواء الطلق بالحدائق.

WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.53 PM (3)

WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.53 PM (2)

WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.53 PM (1)

WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.53 PM

WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.52 PM (2)

WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.52 PM (1)

WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.52 PM

WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.51 PM (2)

WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.51 PM (1)

WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.50 PM