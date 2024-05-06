الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فرحة وبهجة بحدائق القاهرة فى شم النسيم.. والملاهي كاملة العدد (صور)

الحدائق فى عيد شم
الحدائق فى عيد شم النسيم

احتفلت جموع غفيرة من المصريين في حدائق القاهرة والمحافظات بعيد شم النسيم، حيث توافدوا على المتنزهات للاستمتاع بأجواء الربيع الدافئة.

وغمرت مشاعر الفرحة والبهجة أجواء الحدائق والملاهي، حيث يستمتع الأشخاص بهذا اليوم المليء بالبهجة والسرور مع العائلة والأصدقاء في المناسبة السنوية التي تجمع العائلات والأصدقاء للاحتفال بقدوم فصل الربيع.

ورصدت عدسات "الدستور" أجواء الاحتفال في العديد من الحدائق والملاهي، حيث توافد المواطنين منذ الصباح الباكر للاستمتاع بهذا اليوم المميز.

توافد كبير على الحدائق فى عيد شم النسيم

وشهدت الحدائق مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، حيث حرص الكبار على اصطحاب أطفالهم للاستمتاع بالألعاب والأنشطة الترفيهية المختلفة والتقاط الصور التذكارية واتيحت الفرصة للتواصل والتجمع بين العائلات والأصدقاء، لقضاء وقت ممتع معًا.

الملاهي كاملة العدد اليوم

واستمتع الأطفال وحتى الكبار بيومهم بالترفيه عن أنفسهم في الملاهي وخوض المغامرات الترفيهية، حيث استخدموا الألعاب المائية والكهربائية، بالإضافة إلى ممارسة الألعاب الرياضية مثل كرة القدم في الهواء الطلق بالحدائق.

WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.53 PM (3)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.53 PM (3)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.53 PM (2)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.53 PM (2)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.53 PM (1)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.53 PM (1)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.53 PM
WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.53 PM
WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.52 PM (2)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.52 PM (2)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.52 PM (1)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.52 PM (1)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.52 PM
WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.52 PM
WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.51 PM (2)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.51 PM (2)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.51 PM (1)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.51 PM (1)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.50 PM
WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.50 PM
WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.51 PM
WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.59.51 PM
الحدائق فى عيد شم النسيم شم النسيم عيد شم النسيم حدائق القاهرة فصل الربيع

الأكثر قراءة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

احتفالات عارمة فى رفح بعد قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

محمد الباز يبحث عن "إجابات حاسمة" فى قصف حماس لمعبر كرم أبوسالم

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

عناصر الإطفاء المصرية تسيطر على حريق مخازن المساعدات فى الجانب الفلسطينى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

صور

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دخول رفح.. غطرسة إسرائيلية "لا يؤيدها أحد" تهدد بإشعال الإقليم

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث