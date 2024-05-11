موعد عيد الاضحى 2024 وكم يوم إجازة العيد؟

تثير موعد عيد الاضحى 2024 وعدد أيام الإجازة في شهر يونيو المقبل اهتماما واسعا عبر محرك البحث "جوجل"، حيث تساءل عنها الكثير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عن تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك.

موعد عيد الأضحى 2024

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانًا يحدد موعد عيد الاضحى 2024 استنادًا إلى للحسابات الفلكية ووفقًا لهذا الإعلان، من المتوقع أن تكون غرة شهر ذي الحجة 1445 فلكيًا يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024، مما يعني أن يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 سيكون يوم وقفة عرفات.

جدول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024 كما يلي:



وقفة عرفة

يوم السبت 15 يونيو ويعتبر يوما مقدسا للمسلمين حيث يقفون فيه على جبل عرفات للدعاء والتضرع.

(أول أيام عيد الأضحى)

بداية عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الأحد 16 يونيو المقبل حيث يبدأ المسلمون في ذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.

ثاني أيام العيد

أما يوم 17 يونيو فيوافق ثاني أيام العيد، الاثنين، يستمر فيه المسلمون في الاحتفالات والتواصل مع العائلة والأصدقاء وذبح الأضاحي.

ثالث أيام العيد

أما عن ثالث أيام العيد 18 يونيو فتوافق يوم الثلاثاء، يوم للاحتفال وصلة الرحم.

رابع أيام العيد

رابع أيام العيد يوافق يوم الأربعاء 19 يونيو اليوم الأخير في اجازة عيد الأضحى المبارك حيث يعود المواطنون إلى أعمالهم وحياتهم مرة أخرى.

شروط الأضحية 2024



يجب أن تكون الأضحية من الأنعام المعتمدة، مثل الضأن والماعز والإبل والبقر والجاموس، مع إمكانية ذبح الذكور والإناث منها.

يُجزَأُ من الشاة عن واحد، ومن البدنة (الجمل أو الناقة)، ومن البقرة أو الجاموس عن سبعة.

يجب أن يكون عمر الحيوان المُضحّى به كافيًا، حيث يجب أن تكون الإبل والبقر والماعز ثنية فما فوق، والضأن جذعة فما فوق.

يجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب الفاحشة.

يجب أن تكون الأضحية مملوكة للشخص الذي يقوم بذبحها أو أن يكون له إذن في ذلك.

إذا تم ذبح الأضحية بدون إذن من مالكها، فإن الذبح لا يعتبر صحيحًا.

إذا قام شخص بذبح الأضحية بنفسه لنفسه دون أن يكون له ملكية فيها، فإن ذلك لا يجوز.

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