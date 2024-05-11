السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد عيد الاضحى 2024 وكم يوم إجازة العيد؟

موعد عيد الاضحى 2024
موعد عيد الاضحى 2024

تثير موعد عيد الاضحى 2024 وعدد أيام الإجازة في شهر يونيو المقبل اهتماما واسعا عبر محرك البحث "جوجل"، حيث تساءل عنها الكثير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عن تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك.

موعد عيد الأضحى 2024

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانًا يحدد موعد عيد الاضحى 2024 استنادًا إلى للحسابات الفلكية ووفقًا لهذا الإعلان، من المتوقع أن تكون غرة شهر ذي الحجة 1445 فلكيًا يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024، مما يعني أن يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 سيكون يوم وقفة عرفات.
جدول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024 كما يلي:


 وقفة عرفة 

يوم السبت 15 يونيو ويعتبر يوما مقدسا للمسلمين حيث يقفون فيه على جبل عرفات للدعاء والتضرع.
(أول أيام عيد الأضحى)
بداية عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الأحد 16 يونيو المقبل حيث يبدأ المسلمون في ذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.

 ثاني أيام العيد 

أما يوم 17 يونيو فيوافق ثاني أيام العيد، الاثنين، يستمر فيه المسلمون في الاحتفالات والتواصل مع العائلة والأصدقاء وذبح الأضاحي.

 ثالث أيام العيد 

أما عن ثالث أيام العيد 18 يونيو فتوافق يوم الثلاثاء، يوم للاحتفال وصلة الرحم.

 رابع أيام العيد 

رابع أيام العيد يوافق يوم الأربعاء  19 يونيو اليوم الأخير في اجازة عيد الأضحى المبارك حيث يعود المواطنون إلى أعمالهم وحياتهم مرة أخرى.

استعد لأطول إجازة عيد الأضحى 2024 واعرف عدد أيامها

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024

شروط الأضحية 2024


يجب أن تكون الأضحية من الأنعام المعتمدة، مثل الضأن والماعز والإبل والبقر والجاموس، مع إمكانية ذبح الذكور والإناث منها.
يُجزَأُ من الشاة عن واحد، ومن البدنة (الجمل أو الناقة)، ومن البقرة أو الجاموس عن سبعة.
يجب أن يكون عمر الحيوان المُضحّى به كافيًا، حيث يجب أن تكون الإبل والبقر والماعز ثنية فما فوق، والضأن جذعة فما فوق.
يجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب الفاحشة.
يجب أن تكون الأضحية مملوكة للشخص الذي يقوم بذبحها أو أن يكون له إذن في ذلك.
إذا تم ذبح الأضحية بدون إذن من مالكها، فإن الذبح لا يعتبر صحيحًا.
إذا قام شخص بذبح الأضحية بنفسه لنفسه دون أن يكون له ملكية فيها، فإن ذلك لا يجوز.

قد يهمك:

ضمن "حياة كريمة".. الكشف وتوفير العلاج مجانًا لـ1690مواطنًا ببني سويف

سعر الذهب اليوم في السعودية 11 مايو 2024 بالريال والدولار

موعد عيد الأضحى 2024 عيد الأضحى عيد الاضحى 2024 وقفة عرفة شروط الأضحية 2024

مواد متعلقة

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024

بالتزامن مع عيد الاضحى 2024.. ما هي شروط الاضحية وكيفية توزيعها؟

الأكثر قراءة

اتهام جديد ينتظر عصام صاصا بعد ثبوت تعاطيه للمخدرات.. والعقوبة المتوقعة

كشفها الطب الشرعي.. ما المخدرات التي تعاطاها عصام صاصا قبل حادث الدائري؟

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

موقف كولر من رحيل محمد الشناوى عن الأهلى خلال الميركاتو الصيفى

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

سامى أبوزهرى: الضيف والسنوار وأبوعبيدة بخير والمقاومة قوية بأبنائها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟