الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5-6-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5-6-2024 والقنوات الناقلة محور اهتمام الملايين من مشجعي رياضة كرة القدم في مختلف دول العالم الراغبين في متابعة أداء فرقهم المفضلة في البطولات الكروية العالمية والمحلية والتي يفضلها الملايين حول العالم.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5-6-2024

نعرض للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5-6-2024 في مختلف الدوريات العالمية والمحلية والتي جاءت كما يلي:-

مباريات تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم

  • موعد مباراة نادي أنتيغوا وباربودا ضد نادي برمودا في تمام الساعة العاشرة مساء.
  • موعد مباراة نادي سورينام ضد نادي سانت فينسيت في تمام الساعة العاشرة مساء.
  • موعد مباراة نادي ترينيداد وتوباغو ضد نادي جرنادا في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.
  • موعد مباراة نادي كوراساو ضد نادي بربادوس في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

مواعيد مباريات بطولة أوروبا تحت 17 سنة

  • موعد مباراة نادي منتخب إيطاليا ضد نادي البرتغال في تمام الساعة الثانية والنصف مساء.
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مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم

  • موعد مباراة نادي تنزانيا ضد نادي إريتريا في تمام الساعة الرابعة مساء.
  • موعد مباراة نادي جمهورية إفريقيا الوسطى ضد نادي تشاد في تمام الساعة السابعة مساء.
  • موعد مباراة نادي توغو ضد نادي جنوب السودان في تمام الساعة السابعة مساء.
  • موعد مباراة نادي سيراليون ضد نادي جيبوتي في تمام الساعة السابعة مساء.
  • موعد مباراة نادي ناميبيا ضد نادي ليبيريا في تمام الساعة السابعة مساء.
  • موعد مباراة نادي تونس ضد نادي غينيا الاستوائية في تمام الساعة السابعة مساء.

مباريات كأس الليبرتاوديروس

  • مباراة نادي هواتشيباتو تشيلي ضد نادي غريميو البرازيلي في تمام الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الارجنتيني الممتاز

  • مباراة نادي بانفيلد ضد نادي نيولز أولد بويز في تمام الساعة 2 مساء بتوقيت القاهرة.
  • مباراة نادي إنديبيندينتي ريفاديفا ضد نادي يونيو سانتا في في تمام الساعة 2 مساء بتوقيت القاهرة.
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القنوات الناقلة مباريات اليوم الأربعاء 5-6-2024

حصلت مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports القطرية على حقوق البث المباشر ويمكن ضبطها على الإحداثيات التالية:-

تردد قناة بين سبورت

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12604.
  • معامل تصحيح الخطأ: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل تصحيح الخطأ 2/3.

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