الجمعة 10 مايو 2024
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بالتزامن مع عيد الاضحى 2024.. ما هي شروط الاضحية وكيفية توزيعها؟

الأضاحي
الأضاحي

يشغل بال المواطنين مع قرب العيد الكبير معرفة  شروط الاضحية في عيد الأضحى المبارك وكيفية توزيعها عبر جوجل، حيث يتأهب الكثير لشراء الأضحية، والاستعداد لقضاء العيد مع الأهل والأصدقاء وسط جو أسري.

بالتزامن مع عيد الاضحى 2024.. ما هي شروط الاضحية وكيفية توزيعها؟

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير شروط الاضحية في عيد الأضحى المبارك 2024، وكيفية توزيعها.

شروط صحة الأضحية 2024

  • أن تكون الأضحية من الأنعام، الضأن والماعز والإبل والبقر والجاموس، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.
  • تجزئ الشاة عن واحد، والبدنة: الجمل أو الناقة، والبقرة أو الجاموس، تُجزئ كل منهما عن سبعة، لحديث جابر: «نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البُدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» رواه مسلم.
  • أن سبلغ سن التضحية، وهو أن ستكون ثنية فما فوق من الإبل والبقر والماعز، أو جذعة فما فوق من الضأن، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مُسنّة - أى ثَنِيّة - إِلا أَن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن».
  • أن تكون الأضحية سليمة من العيوب الفاحشة.
  • مملوكة للذابح أو مأذونًا له فيها.
  • لو غصب شخص شاة وضحّى بها عن مالكها من غير إذن لم تقع عنه لعدم الإذن.
  • لو ضحّى بها عن نفسه لم تجزئ أيضًا، لعدم الملك.

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كيفية توزيع الأضحية في عيد الأضحى

يستحب للشخص المُضحّى أن يأكل من الأضحية وأن يطعم غيره ويدخر، ولقوله “صلى الله عليه وسلم”: «كُلُوا وتزوّدوا وادّخروا»، والأفضل أن يكون الشخص ذلك أثلاثا، فيعطى الغنى والفقير، فقد رُوى عن ابن عباس أنه قال فى أضحية النبى: 

  • «يُطعم أهل بيته الثلث، ويُطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدّق على السؤال بالثلث».
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