15 يومًا.. الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2024 على رأسها عيد الأضحى

شهر يونيو في مصر هو شهر مميز يجمع بين العديد من الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية، مما يجعله فرصة مثالية للاسترخاء والاستجمام وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء.

الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2024

يوم السبت الموافق 15 يونيو: وقفة عيد الأضحى المبارك.

الأحد 16 يونيو - الأربعاء 19 يونيو: عيد الأضحى المبارك.

الأحد 30 يونيو: ثورة 30 يونيو.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024

عيد الأضحى 2024 هو أحد أهم الأعياد الدينية الإسلامية، ويُحتفل به في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

يأتي عيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام هجري، وسمي عيد الأضحى بهذا الاسم لأنّ المسلمين في هذا اليوم يضحون بأحد الأضحية من الماشية (خروف، أو بقرة، أو جمل) تقربًا إلى الله تعالى.

يوم السبت 15 يونيو: هو يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

الأحد 16 يونيو - الأربعاء 19 يونيو: هي أيام عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

الخميس 20 يونيو: عطلة أسبوعية بدلًا من يوم السبت الذي يوافق وقفة عرفات 2024.

الأحد 30 يونيو: هو يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

إجازات شهر يونيو 2024

السبت 1 يونيو

الجمعة 7 يونيو

السبت 8 يونيو

الجمعة 21 يونيو

السبت 22 يونيو

الجمعة 28 يونيو

السبت 29 يونيو

نصائح لقضاء إجازات شهر يونيو 2024

التخطيط المسبق: حدد ما تريد القيام به خلال إجازاتك وحجز أماكن الإقامة ووسائل النقل مسبقًا، خاصة إذا كنت تخطط للسفر.

قضاء وقت مع العائلة والأصدقاء: استمتع بوجودك مع أحبائك وقم ببعض الأنشطة الممتعة معًا.

السفر: استكشف أماكن جديدة في مصر أو سافر إلى الخارج.

الاسترخاء: خذ قسطًا من الراحة والاسترخاء واستمتع ببعض الوقت لنفسك.

التطوع: ساعد المحتاجين وقدم مساهمة إيجابية في المجتمع.