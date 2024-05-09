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15 يوم إجازة في يونيو.. موعد إجازة عيد الأضحى 2024

إجازة
إجازة

ترتفع معدلات البحث عن موعد إجازة عيد الاضحى 2024، ومتوقع أن تستغرق إجازة العيد الكبير مدة كبيرة يمكن استغلالها بشكل جيد في السفر وقضاء إجازة صيفية مع الأسرة. 

15 يوم إجازة في يونيو.. موعد إجازة عيد الاضحى 2024

نوضح في التقرير التالي موعد إجازة عيد الأضحى 2024، وفق الأجندة الرسمية للدولة وكذلك الأيام الإضافية التي يمكن أن تضاف لإجازة عيد الأضحى. 

موعد إجازة عيد الأضحى 2024

فلكيًا فإن موعد عيد الأضحى هو الأحد 16 يونيو 2024 ويكون موعد وقفة عرفة السبت 15 يونيو 2024. 

وتستغرق إجازة عيد الأضحى 4 أيام، بحيث تبدأ من الأحد 16 يونيو وتستمر حتى الأربعاء 19 يونيو 2024.

ولذلك من المتوقع أن يتم الإعلان عن اجازة عيد الأضحى بحيث تستمر حتى الخميس 20 يونيو 2024 ويكون بديلًا عن يوم الوقفة السبت 15 يونيو. 

وبذلك تكون المدة التي تستغرقها اجازة عيد الأضحى هي 9 أيام تبدأ من الجمعة 14 يونيو العطلة الأسبوعية وتنتهي السبت 22 يونيو 2024. 

ويكون تسلسل الأيام كالتالي 

الجمعة  14 يونيو 2024 

السبت  15 يونيو 2024 

الاحد  16 يونيو 2024 

الاثنين 17  يونيو 2024 

الثلاثاء 18  يونيو 2024 

الاربعاء 19  يونيو 2024 

الخميس 20  يونيو 2024 

الجمعة  21  يونيو 2024 

السبت  22  يونيو 2024 

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الإجازات الرسمية شهر يونيو 2024 

ويمكن حساب العطلات الأسبوعية التي يحصل عليها العاملون خلال شهر يونيو وكذلك الإجازات الرسمية بحيث تكون كالتالي:

السبت 1  يونيو 2024 عطلة اسبوعية 

الجمعة 7 يونيو 2024 عطلة اسبوعية

السبت 8 يونيو 2024 عطلة اسبوعية

الجمعة 14 يونيو 2024  عطلة اسبوعية

السبت 15 يونيو 2024 وقفة عرفة 

الأحد 16 يونيو 2024  أول أيام عيد الأضحى المبارك 

الإثنين 17 يونيو 2024 ثان أيام عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 18  يونيو 2024 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

الاربعاء 19  يونيو 2024  رابع ايام عيد الأضحى المبارك

الخميس 20  يونيو 2024 بدلا من وقفة عرفة 

الجمعة 21  يونيو 2024 عطلة اسبوعية 

السبت 22  يونيو 2024 عطلة أسبوعية 

الجمعة 28 يونيو 2024 عطلة أسبوعية 

السبت 29 يونيو 2024 عطلة أسبوعية 

الأحد 30 يونيو 2024 إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وبذلك يحصل العاملون على 15 يوم إجازة رسمية وعطلة أسبوعية خلال شهر يونيو 2024.

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