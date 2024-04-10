الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

إجازة عيد الفطر 2024.. موعد عودة عمل البنوك 2024

عيد الفطر
عيد الفطر

مع بدء إجازة عيد الفطر 2024 في مختلف القطاعات منذ أمس الثلاثاء يبحث الكثيرين عن موعد عودة عمل البنوك 2024 وأعلن البنك المركزي المصري عن إجازة البنوك خلال عيد الفطر المبارك. 

ننشر في التقرير التالي موعد عودة عمل البنوك 2024 بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك الرسمية المعلنة من البنك المركزي المصري. 

موعد عودة عمل البنوك 2024 

يبدأ عمل البنوك من جديد من الاثنين 15 أبريل 2024 وذلك بعد إجازة مدتها 6 أيام أعلن عنها البنك المركزي المصري لتعطيل العمل في البنوك بدأت من أمس الثلاثاء 9 إبريل 2024 وتستمر حتى الاحد 14 أبريل 2024.

إجازة عيد الفطر 2024 

 

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن إجازة عيد الفطر المبارك والتي بدأت منذ أمس الثلاثاء 9 أبريل 2024 حتى الأحد 14 أبريل 2024. 

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اجازة عيد الفطر القطاع الخاص 2024 

 

وكذلك أعلن وزير العمل إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص والتي بدأت من الثلاثاء وتستمر حتى الأحد 14 إبريل  وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن يُحتسب يوم الأحد 14 إبريل 2024، من رصيد الإجازت السنوية للعامل في القطاع الخاص. 

 

رسائل تهنئة عيد الفطر 2024 

 

-  كل عام وأنتم بألف خير.. عيد فطر سعيد.. وأسأل الله أن يعيده علينا وعليكم ب‍اليمن والبركات.

 

- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتقدّم بأصدق التهاني وأطيب الأماني لكم أعاده الله علينا وعليكم ب‍اليمن والبركات وجعله عيدًا سعيدًا ومباركًا عليكم وعلى عائلاتكم.

 

-  بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتقدّم بأطيب التهاني وأصدق الأماني لكم ولأسرتكم أعاده الله عليكم ب‍اليمن والبركات والخير وكل عام وأنتم بخير.

 

-  عيد فطر سعيد أتمنى لكم يومًا مليئًا بالفرح والسعادة أعاده الله عليكم وعلى أحبائكم بالخير والبركات تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

- مع أطيب النفحات الإيمانيّة المعطرة، نرسل إليكم باقة من الزهور لكلّ من هو غالي ومحبوب لإتيان عيد الفطر، نسألك يا الله أن تعيده علينا بالخير.

 

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