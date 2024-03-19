إجازة عيد الفطر 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات البحث المختلفة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للاستعداد للاحتفال بفرحة عيد الفطر 2024 والاستعلام عن موعد انتهاء شهر رمضان 2024 وصيام الست من شوال وفضل صيامهم.

موعد إجازة عيد الفطر 2024.. وفضل صيام الست من شوال 1445

ترصد “الدستور” في هذا التقرير موعد إجازة عيد الفطر 2024 وموعد انتهاء شهر رمضان 2024 وفضل صيام الست من شوال.

موعد إجازة عيد الفطر 2024

حدد معهد الفلك موعد عيد الفطر المبارك وفق الحسابات الفلكية بحيث يكون أول يوم فيه هو الأربعاء 10 أبريل 2024 وهو أول أيام إجازة عيد الفطر 2024.

وفق أجندة الإجازات الرسمية فإن إجازة عيد الفطر 2024 تبدأ من الأربعاء 10 أبريل 2024 وتنتهي الجمعة 12 أبريل 2024، ولكن من الممكن أن يتم ترحيل إجازة عيد الفطر التي توافق يوم الجمعة وهو يوم عطلة رسمية بحيث يتم منح يوم إجازة بديل للاحتفال بعيد الفطر.

وقبل موعد إجازة عيد الفطر الرسمي يعلن رئيس مجلس الوزراء الموعد الرسمي لبدء أجازة عيد الفطر 2024 وعدد أيام الإجازة والتي تكون مدفوعة الأجر لكافة القطاعات العاملة.

موعد انتهاء شهر رمضان 2024

وفق الحسابات الفلكية فإن عدة شهر رمضان 2024 هذا العام الهجري 1445 تكون 30 يوم وبذلك ينتهي رمضان يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 والموافق 30 رمضان 1445.

فضل صيام الست من شوال 2024

في فتاوى دار الإفتاء المصرية جاء الإجابة على سؤال فضل صيام الست من شوال عقب إتمام صوم شهر رمضان يعدل في الثواب صيام سنة كاملة؛ فروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر».

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