موعد العيد الصغير 2024 ورسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 1445

بعد مرور 9 أيام من شهر رمضان 2024 زاد السؤال عن موعد العيد الصغير 2024 والذي يأتي لكيمل فرحة رمضان ويتممها بصلاة عيد الفطر المبارك وبهجته.

موعد العيد الصغير 2024

ننشر في التقرير التالي موعد العيد الصغير 2024 وفق الحسابات الفلكية التي حددت موعده ويتبقى على هذا الموعد 20 يوم تقريبًا، مع عرض رسائل تهنئة بالعيد الصغير.

وفق الحسابات الفلكية فإن شهر رمضان عدته هذا العام الهجري 1445 30 يوم بحيث يكون أخر يوم فيه هو الثلاثاء 9 أبريل 2024 ويكون هو موعد وقفة العيد الصغير.

تاريخ أول أيام عيد الفطر 2024 فلكيًا

وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر فلكيًا الاربعاء 10 أبريل 2024 وتستمر أجازته حتى الجمعة 12 أبريل 2024.

رسائل تهنئة العيد الصغير 2024

عيد الفطر فرحة ما تكمل إلّا بوجودك، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربك، كل عام وأنت بخير.

كل عيد وأنت لربك طائع، ولنبيك تابع، ولدينك رافع، ولأهلك نافع.

بالعود والبخور، وبرشات العطور، وبأسمى آيات السرور، نبارك لك بعيد الفطر السعيد.

عيد فطر سعيد، أعاده الله عليك وعلى جميع الأهل بالخير والبركات.

العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، العيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم.

لكم ترق أحلى الكلمات وتتهادى أصدق الدعوات ولكم يهتف الفؤاد بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد.

كل عام وقلوبكم بيضاء، كل عام وأنتم بنقاء، كل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.

بأرق العبارات، وأندى الكلمات، وعلى أثير المحبة وخالص التحيات أهنئكم بقدوم عيد الفطر السعيد.

كل عيد فطر وأنت سعيد، وبوجود من تحب جوارك، وجعل الله الجنة هي دارك، وكل عام وأنت بخير.

ندعو الله أن يتقبل أعمالكم ويعيده عليكم العيد بالصحة والعمر المديد والسعادة.

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أقدم لكم أخلص التهاني وأطيب الأماني، جعلنا وإياكم من المباركين والمهنئين لهذا الشهر، وإن شاء الله صيامًا مقبولًا، وكل عام وأنتم بألف خير أعاده الله عليكم باليمن والبركات.

تهئنة مليانة ورد وفل أرسلها قبل العيد يهل علشان أكون قبل الكل.