رسميًا.. ما هي إجازات شهر رمضان لعام 2024 وموعد عيد الأضحى؟

يتساءل عدد كبير عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الخاصة بمواعيد اجازات شهر رمضان الكريم وذلك لعام ٢٠٢٤، حيث يبحث الكثيرون عن مواعيد الاجازات من أجل معرفة أيام الراحة التي سيحصلوا عليها خلال شهر رمضان، وذلك من أجل قضاء وقت أطول في المنزل خاصة خلال شهر رمضان.

رسميا.. ما هي اجازات شهر رمضان لعام ٢٠٢٤ وموعد عيد الاضحى

وتستعرض “الدستور” في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن مواعيد اجازات شهر رمضان وذلك لعام ٢٠٢٤، وذلك من اجل توفير كافة المعلومات الخاصة بمواعيد اجازات شهر رمضان لعام ٢٠٢٤.

إجازات رسمية فى شهر رمضان 2024

الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024.

يوم السبت الموافق 16 مارس 2024.

الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 22 مارس 2024.

يوم السبت 23 مارس 2024.

الأسبوع الثالث من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 29 مارس 2024.

يوم السبت 30 مارس 2024.

الأسبوع الرابع من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 5 أبريل 2024.

يوم السبت 6 أبريل 2024

شهر رمضان يوافق كم ميلادى ٢٠٢٤؟

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر رمضان 2024، حيث تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا، وبذلك يتبقى حوالى 17 يوما على أول أيامه.

متى عيد الأضحى في عام 2024؟

يبدأ عيد الأضحى وفق الحسابات الفلكية يوم الاثنين 17 يونيو 2024، وسيستمر أيام الثلاثاء 18 يونيو، يوم الأربعاء 19 يونيو، يوم الخميس 20 يونيو.

وتكون وقفة عرفات وهي أيضًا اجازة رسمية يوم الأحد 16 يونيو 2024، ويتم تحديد موعد العيد الكبير بدقة بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة والتي تكون يوم 29 من شهر ذي الحجة، وتكون وقفة عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة والعيد الكبير في اليوم العاشرمنها.