للأسبوع الأول| إمساكية شهر رمضان 2024 في مصر

إمساكية شهر رمضان 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا عبر المنصات في الساعات الأخيرة، فمع اقتراب شهر رمضان لعام 2024، يتزايد البحث عن إمساكية شهر رمضان 1445هـ، إذ يبحث المسلمون في مصر عن مواعيد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام خلال هذا الشهر الكريم.

موعد شهر رمضان 2024 في مصر

في عام 2024، أعلن مركز الفلك الدولي عن موعد شهر رمضان، حيث من المتوقع أن يكون أول يوم في شهر رمضان الكريم في مصر يوم الاثنين الموافق 11 مارس. سينتهي الشهر في 9 إبريل 2024، وسيتكون من 30 يومًا، ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان الكريم 1445 هـ يوم 29 شعبان 1445 هـ الموافق 10 مارس 2024.

إمساكية شهر رمضان 2024 القاهرة

نشر وزير الأوقاف المصري، الدكتور مختار جمعة، إمساكية شهر رمضان 2024 لـ 78 مدينة في مصر ومنها محافظة القاهرة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك. وقد تضمنت الإمساكية مواقيت الإفطار والسحور للمدينة، وذلك وفقًا للتقويم الرسمي وهي كالتالي:

- مدة الصوم هو 13 ساعة و18 دقيقة.

- وقت السحور هو الساعة 2:23 صباحًا.

- وقت الإمساك هو الساعة 4:23 صباحًا.

- وقت آذان الفجر في أول يوم من شهر رمضان 2024 هو الساعة 4:43 صباحًا.

- وقت الشروق في أول يوم من شهر رمضان 2024 هو الساعة 6:09 صباحًا.

- وقت آذان الظهر في أول يوم من شهر رمضان 2024 هو الساعة 12:05 ظهرًا.

- وقت آذان العصر في أول يوم من شهر رمضان 2024 هو الساعة 3:28 مساءً.

- وقت آذان المغرب في أول يوم من شهر رمضان 2024 هو الساعة 6:01 مساءً.

- وقت آذان العشاء في أول يوم من شهر رمضان 2024 هو الساعة 7:18 مساءً.

إمساكية أول أسبوع في شهر رمضان 2024

يوم الثلاثاء 12 مارس والموافق 2 رمضان

- عدد ساعات الصوم يوم 2 رمضان هو 13 ساعة و20 دقيقة.

- موعد السحور في تمام الساعة 2:22 صباحًا.

- موعد الإمساك في تمام الساعة 4:22 صباحًا.

- موعد آذان الفجر في تمام الساعة 4:42 صباحًا.

- موعد الشروق في تمام الساعة 6:08 صباحًا.

- موعد آذان الظهر في تمام الساعة 12:05.

- موعد آذان العصر في تمام الساعة 3:28.

- موعد آذان المغرب في تمام الساعة 6:02.

- موعد آذان العشاء في تمام الساعة 7:19.

يوم الأربعاء 13 مارس الموافق 3 رمضان

- عدد ساعات الصوم يوم 3 رمضان هو 13 ساعة و22 دقيقة.

- موعد السحور في تمام الساعة 2:20 صباحًا.

- موعد الإمساك في تمام الساعة 4:20 صباحًا.

- موعد الفجر في تمام الساعة 4:40 صباحًا.

- موعد الشروق في تمام الساعة 6:07 صباحًا.

- موعد آذان الظهر في تمام الساعة 12:04.

- موعد آذان العصر في تمام الساعة 3:29.

- صلاة المغرب في تمام الساعة 6:02.

- موعد العشاء في تمام الساعة 7:19.

يوم الخميس 14 مارس الموافق 4 رمضان

- عدد ساعات الصوم يوم 4 رمضان هو 13 ساعة و24 دقيقة.

- موعد السحور في تمام الساعة 2:19.

- موعد الإمساك في تمام الساعة 4:19.

- موعد الفجر في تمام الساعة 4:39.

- موعد الشروق في تمام الساعة 6:06.

- موعد آذان الظهر في تمام الساعة 12:04.

- موعد آذان العصر في تمام الساعة 3:29.

- موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6:03.

- موعد العشاء في تمام الساعة 7:20.

يوم 5 رمضان يوم الجمعة 15 مارس

- عدد ساعات الصوم هو 13 ساعة و25 دقيقة.

- موعد السحور في تمام الساعة 2:18.

- موعد الإمساك في تمام الساعة 4:18.

- موعد الفجر في تمام الساعة 4:38.

- موعد الشروق في تمام الساعة 6:04.

- موعد آذان الظهر في تمام الساعة 12:04.

- موعد آذان العصر في تمام الساعة 3:29.

- موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6:03.

- موعد العشاء في تمام الساعة 7:21.

6 رمضان

- عدد ساعات الصوم: 13 ساعة و27 دقيقة.

- موعد السحور: الساعة 2:17.

- موعد الإمساك: الساعة 4:17.

- موعد الفجر: الساعة 4:37.

- موعد الشروق: الساعة 6:03.

- موعد الظهر: الساعة 12:03.

- موعد العصر: الساعة 3:29.

- موعد المغرب: الساعة 6:04.

- موعد العشاء: الساعة 7:21.

إمساكية يوم 7 رمضان 2024

- عدد ساعات الصوم: 13 ساعة و30 دقيقة.

- موعد السحور: الساعة 2:15.

- موعد الإمساك: الساعة 4:15.

- موعد الفجر: الساعة 4:35.

- موعد الشروق: الساعة 6:02.

- موعد الظهر: الساعة 12:03.

- موعد العصر: الساعة 3:29.

- موعد المغرب: الساعة 6:05.

- موعد العشاء: الساعة 7:22.

إقرأ أيضًا: إمساكية شهر رمضان 2024 PDF في مصر وفضل الصيام