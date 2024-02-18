تتضمن وقت الصلوات| امساكية شهر رمضان 2024

يبحث العديد من المواطنين عن امساكية شهر رمضان ٢٠٢٤ وتتضمن الأيام ومواعيد الصلاة وكل المعلومات التي تهم المواعيد في هذا السياق تكشف الدستور تفاصيل الامساكية مكتوبة.

الاثنين 11 مارس أول يوم رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 13 ساعة و19 دقيقة.

الفجر: الساعة 4:43 ص.

المغرب: الساعة 6:01 م.

العشاء: الساعة 7:18م.

امساكية شهر رمضان ٢٠٢٤

الثلاثاء 12 مارس ثاني يوم رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 13 ساعة و20 دقيقة.

الفجر: الساعة 4:42 ص.

المغرب: الساعة 6:02 م.

العشاء: الساعة 7:19 م.



الأربعاء 13 مارس ثالث أيام رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 13 ساعة و22 دقيقة.

الفجر: الساعة 4:40 ص.

المغرب: الساعة 6:02 م.

العشاء: 7:19 م.





امساكية شهر رمضان ٢٠٢٤

الخميس 14 مارس رابع يوم رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 13 ساعة و24 دقيقة.

الفجر: 4:39 ص.

المغرب: 6:03 م.

العشاء: 7:20 م.



الجمعة 15 مارس خامس أيام رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 13 ساعة و25 دقيقة.

الفجر: 4:38 ص.

المغرب: 6:03 م.

العشاء: 7:21 م.



الأحد 17 مارس سابع أيام رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 13 ساعة و30 دقيقة.

الفجر: 4:35 ص.

المغرب: 6:05 م.

العشاء: 7:22 م.



الإثنين 18 مارس ثامن أيام رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 13 ساعة و31 دقيقة.

الفجر: 4:34 ص.

المغرب: 6:05 م.

العشاء: 7:23 م.



الثلاثاء 19 مارس تاسع أيام رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 13 ساعة و33 دقيقة.

الفجر: 4:33 ص.

المغرب: 6:06 م.

العشاء: 7:23 م.



امساكية شهر رمضان ٢٠٢٤





الأربعاء 20 مارس عاشر أيام رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 13 ساعة و35 دقيقة.

الفجر: 4:32 ص.

المغرب: 6:07 م.

العشاء: 7:24 م.



الخميس 21 مارس 11 رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 13 ساعة و37 دقيقة.

الفجر: 4:30 ص.

المغرب: 6:07 م.

العشاء: 7:25 م.



الجمعة 22 مارس 12 من رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 13 ساعة و39 دقيقة.

الفجر في تمام الساعة الـ 4:29 ص.

المغرب في تمام الساعة الـ 6:08 م.

العشاء في تمام الساعة الـ 7:25 م.



السبت 23 مارس 13 رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 13 ساعة و40 دقيقة.

الفجر في تمام الساعة الـ 4:28 ص.

المغرب في تمام الساعة الـ 6:08 م.

العشاء في تمام الساعة الـ 7:26 م.

الأحد 24 مارس 14 رمضان 2024

الاحد ٢٤ مارس ١٤ رمضان ٢٠٢٤

عدد ساعات الصوم 13 ساعة و43 دقيقة.

الفجر في تمام الساعة الـ 4:26 ص.

المغرب في تمام الساعة الـ 6:09 م.

العشاء في تمام الساعة الـ 7:27 م.



الاثنين 25 مارس 15 رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 13 ساعة و45 دقيقة.

الفجر في تمام الساعة الـ 4:25 ص.

المغرب في تمام الساعة الـ 6:10 م.

العشاء في تمام الساعة الـ 7:28 م.



الثلاثاء 26 مارس 16 رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 13 ساعة و46 دقيقة.

الفجر في تمام الساعة الـ 4:24 ص.

المغرب في تمام الساعة الـ 6:10 م.

العشاء في تمام الساعة الـ 7:28 م..



الأربعاء 27 مارس 17 رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 13 ساعة و49 دقيقة.

الفجر في تمام الساعة الـ 4:22.

المغرب في تمام الساعة الـ 6:11 م.

العشاء في تمام الساعة الـ 7:29 م.



الخميس 28 مارس 18 رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 13 ساعة و50 دقيقة.

الفجر في تمام الساعة الـ 4:21 ص.

المغرب في تمام الساعة الـ 6:11 م.

العشاء في تمام الساعة الـ 7:30 م.



الجمعة 29 مارس 19 رمضان

عدد ساعات الصوم 13 ساعة و52 دقيقة.

الفجر في تمام الساعة الـ 4:20 ص.

المغرب في تمام الساعة الـ 6:12 م.

العشاء في تمام الساعة الـ 7:30 م.



السبت 30 مارس 20 رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 13 ساعة و55 دقيقة.

الفجر في تمام الساعة الـ 4:18 ص.

المغرب في تمام الساعة الـ 6:13 م.

العشاء في تمام الساعة الـ 7:31 م.



الأحد 31 مارس 21 رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 13 ساعة و56 دقيقة.

الفجر في تمام الساعة الـ 4:17 ص.

المغرب في تمام الساعة الـ 6:13 م.

العشاء في تمام الساعة الـ 7:32 م.



الاثنين 1 أبريل 22 رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 13 ساعة و58 دقيقة.

الفجر في تمام الساعة الـ 4:16 ص.

المغرب في تمام الساعة الـ 6:14 م.

العشاء في تمام الساعة الـ 7:33 م.



الثلاثاء 2 أبريل 23 رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 14 ساعة.

الفجر في تمام الساعة الـ 4:14 ص.

المغرب في تمام الساعة الـ 6:14 م.

العشاء في تمام الساعة الـ 7:33 م.



الأربعاء 3 أبريل 24 رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 14 ساعة ودقيقتين.

الفجر في تمام الساعة الـ 4:13 ص.

المغرب في تمام الساعة الـ 6:15 م.

العشاء في تمام الساعة الـ 7:34 م.



الخميس 4 أبريل 25 رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و4 دقائق.

الفجر في تمام الساعة الـ 4:12 ص.

المغرب في تمام الساعة الـ 6:16 م.

العشاء في تمام الساعة الـ 7:35 م.



الجمعة 5 أبريل 26 رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و6 دقائق.

الفجر في تمام الساعة الـ 4:10 ص.

المغرب في تمام الساعة الـ 6:16 م.

العشاء في تمام الساعة الـ 7:36 م.



السبت 6 أبريل 27 رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و8 دقائق.

الفجر في تمام الساعة الـ 4:09 ص.

المغرب في تمام الساعة الـ 6:17 م.

العشاء في تمام الساعة الـ 7:36 م.



الأحد 7 أبريل 28 رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و10 دقائق.

الفجر في تمام الساعة الـ 4:08 ص.

المغرب في تمام الساعة الـ 6:18 م.

العشاء في تمام الساعة الـ 7:37م.



الإثنين 8 أبريل 29 رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و12 دقيقة.

الفجر في تمام الساعة الـ 4:06 ص.

المغرب في تمام الساعة الـ 6:18 م.

العشاء في تمام الساعة الـ 7:38م.



الثلاثاء 9 أبريل 30 رمضان 2024

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.

الفجر في تمام الساعة الـ 4:05 ص.

المغرب في تمام الساعة الـ 6:19 م.

العشاء في تمام الساعة الـ 7:39 م.

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