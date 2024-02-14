الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبرزهم صيد العقارب.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 فئة الـ 15 حلقة

صيد العقارب
صيد العقارب

يفضل العديد من الجمهور مسلسلات الـ 15 حلقة  خاصة فى أيام شهر رمضان ويوجد العديد من مسلسلات رمضان 2024 تتكون من 15 حلقة فى دراما رمضان 2024 وترصدهم الدستور خلال التقرير التالى: 

مسلسل عتبات البهجة

ويعود الفنان يحيى الفخراني، لعالم الدراما من جديد بعد غياب، من خلال مسلسل «عتبات البهجة»، الذي يتكوّن من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حوّل أحد الأجداد، وعلاقته بأحفاده، ويشارك في بطولته: الفنانة جومانا مراد، في البطولة النسائية أمام يحيى الفخراني، بمشاركة نخبة من نجوم الفن، من بينهم صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب.

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مسلسل مسار إجباري

ويجتمع عمر عصام، أحمد داش، في مسلسل «مسار إجباري» ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور قصته في منطقة شعبية، تحديدًا في منطقة العباسية، وهو من بطولة كلٍ من: صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف الكاتب والسيناريست باهر دويدار، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل لحظة غضب

مسلسل «لحظة غضب»، ينتمي أيضا لأعمال الـ 15 حلقة، خلال أيام شهر رمضان، حيث يتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر حالة المشاكل التي تحدث بين طرفين في علاقة حب في إطار من الرومانسية، بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين.

مسلسل جودر

ويقدم ياسر جلال مسلسل «جودر»، خلال الموسم الرمضاني 2024، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج ميديا هب سعدى وجوهر وأروما أستديوز للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل سر إلهي

وتخوض النجمة روجينا السباق الرمضاني بمسلسل سر إلهي بمشاركة أحمد مجدي وعدد كبير من النجوم تحت إدارة المخرج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل بدون سابق إنذار

ويتواجد النجم آسر ياسين في رمضان القادم بمسلسل بدون سابق إنذار بمشاركة عائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح ونهال عنبر وعدد من النجوم.

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