الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| ظهور مختلف لـ ناردين فرج في "لحظة غضب"

ناردين
ناردين

يواصل أبطال وصنَّاع مسلسل "لحظة غضب"، تصوير مشاهد العمل للحاق بالموسم الرمضاني المقبل 2024، والمسلسل من بطولة الفنانة صبا مبارك، ومحمد شاهين، وعلي قاسم، وناردين فرج وعدد كبير من النجوم.

 

 

وحصل "الدستور" على صور من كواليس تصوير مسلسل "لحظة غضب"، الذي يعمل صنّاعه وأبطاله على تصويره في الوقت الحالي، وظهرت الفنانة ناردين فرج، بشكل جديد ومختلف تمامًا، وهو الأمر الذي لفت أنظار الجمهور وتحدثوا عن التغيير المفاجئ الذي ظهرت فيه بالإعلان التشويقي، وفي صور الكواليس.

 

 

وأطلقت منصة Watch It البوستر التشويقي اليوم الأحد، حيث تظهر "صبا" بظهرها وهي تسير وتحمل في يدها أداة فرد العجين الخشبية (النشابة) التي تستخدم في المطبخ، حيثيبدو أنها مقبلة على فعل تفرغ من خلاله غضبها باستخدام هذه الآلة. 

 

 

وعلمت "الدستور" أن مسلسل "لحظة غضب" واحد من الأعمال التي تنتمي لأعمال الـ15 حلقة خلال أيام شهر رمضان، حيث يتناول العديد من القضايا الاجتماعية وتظهر حالة المشاكل التي تحدث بين طرفين في علاقة حب في إطار من الرومانسية والممزوجة بالتشويق والمفاجات طوال الأحداث.

أبطال وصن اع مسلسل “لحظة غضب” مسلسل “لحظة غضب” “لحظة غضب صور من كواليس تصوير مسلسل “لحظة غضب” كواليس تصوير مسلسل “لحظة غضب”

مواد متعلقة

تأكيدًا لـ "الدستور".. شيري عادل تعلن انفصالها عن طارق صبري

دراما 2024|قائمة أسماء وبوسترات مسلسلات رمضان 2024 كاملة

دراما رمضان 2024|سيمون تنشر لقطات من مسلسلها "صيد العقارب"

مسلسلات رمضان 2024.. محمد سلام ستاند آب كوميديان فى "الكبير أوى8" (خاص)

مسلسلات رمضان 2024|المتحدة تطلق البوستر الأول لـ"عتبات البهجة"

مسلسلات رمضان 2024|"هتتلدغ".. كيف روّجت غادة عبد الرازق لـ"صيد العقارب"؟

"watch it" تفاجئ جمهور يحيى الفخرانى بشخصيته فى "عتبات البهجة"

«الكبير أوى 8».. أهالى المزاريطة يحتفلون بالهالوين وحزلقوم يقود عصابة لسرقة بنك

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

الرئيس السيسى والسيدة قرينته يستقبلان نظيره التركى وقرينته فى مطار القاهرة

القاهرة الإخبارية: خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة

الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتعزية فى ألفت حسين كامل

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

أول إجازة في رمضان.. مواعيد الإجازات الرسمية عام 2024 للقطاع العام والخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة