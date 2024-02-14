مسلسلات رمضان 2024| ظهور مختلف لـ ناردين فرج في "لحظة غضب"

يواصل أبطال وصنَّاع مسلسل "لحظة غضب"، تصوير مشاهد العمل للحاق بالموسم الرمضاني المقبل 2024، والمسلسل من بطولة الفنانة صبا مبارك، ومحمد شاهين، وعلي قاسم، وناردين فرج وعدد كبير من النجوم.

وحصل "الدستور" على صور من كواليس تصوير مسلسل "لحظة غضب"، الذي يعمل صنّاعه وأبطاله على تصويره في الوقت الحالي، وظهرت الفنانة ناردين فرج، بشكل جديد ومختلف تمامًا، وهو الأمر الذي لفت أنظار الجمهور وتحدثوا عن التغيير المفاجئ الذي ظهرت فيه بالإعلان التشويقي، وفي صور الكواليس.

وأطلقت منصة Watch It البوستر التشويقي اليوم الأحد، حيث تظهر "صبا" بظهرها وهي تسير وتحمل في يدها أداة فرد العجين الخشبية (النشابة) التي تستخدم في المطبخ، حيثيبدو أنها مقبلة على فعل تفرغ من خلاله غضبها باستخدام هذه الآلة.

وعلمت "الدستور" أن مسلسل "لحظة غضب" واحد من الأعمال التي تنتمي لأعمال الـ15 حلقة خلال أيام شهر رمضان، حيث يتناول العديد من القضايا الاجتماعية وتظهر حالة المشاكل التي تحدث بين طرفين في علاقة حب في إطار من الرومانسية والممزوجة بالتشويق والمفاجات طوال الأحداث.