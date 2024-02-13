دراما 2024|قائمة أسماء وبوسترات مسلسلات رمضان 2024 كاملة

تٌقدّم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجبة دسمة في عالم الدراما هذا العام في الماراثون الرمضاني 2024 من خلال ظهور نجوم كِبار على شاشاتها ويقدّمون أعمال درامية مختلفة ومتنوعة ما بين الكوميديا والدراما والأكشن مرورًا بالشعبي.

مسلسلات رمضان 2024

ويرصد "الدستور" القائمة الكاملة أسماء مسلسلات رمضان 2024، في سياق السطور التالية.

مسلسلات رمضان 2024.. صيد العقارب

ينتمي مسلسل صيد العقارب إلى نوعية مسلسلات الاجتماعية التشويقية، والذي سيظهر جميع نجومه بشكل جديد ومختلف على رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق.

تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

أبرز أبطاله: "غادة عبدالرازق، ورياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء، وأحمد ماهر".

مسلسلات رمضان 2024.. صيد العقارب

مسلسلات رمضان 2024.. الكبير أوي 8

ينتمي مسلسل الكبير أوي 8 إلى نوعية المسلسلات الكوميدية الاجتماعية، والجزء الثامن تحت قيادة المخرج أحمد الجندي، ومن تأليف مصطفي صقر.

أبرز أبطاله الفنان أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، وحاتم صلاح، وبيومي فؤاد.

مسلسلات رمضان 2024.. الكبير اوي 8

مسلسلات رمضان 2024.. الحشاشين

ينتمي مسلسل الحشاشين إلى نوعية المسلسلات التاريخية، ليكون هو العمل الأضخم والأكبر في تاريخ الدراما المصرية إلى الآن، تحت قيادة المخرج بيتر ميمي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال.

أبرز أبطاله كريم عبدالعزيز، منهم فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض.

مسلسلات رمضان 2024.. الحشاشين

مسلسلات رمضان 2024.. إمبراطورية ميم

يتعاون المؤلف محمد سليمان عبد المالك، والمخرج محمد سلامة والفنان خالد النبوي للمرة الثانية بعد نجاح راجعين ياهوي، لتقديم عمل معالج دراميًا عن رواية الراحل الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس تحت مسمي "إمبراطورية ميم".

أبرز أبطاله: خالد النبوى، نجله نور النبوي، حلا شيحا، هاجر السراج، إيمان السيد، محمد محمود عبد العزيز، نشوي مصطفي.

مسلسلات رمضان 2024.. بيت الرفاعي

يظهر الفنان أمير كرارة بشكل مختلف في العمل الاجتماعي الأكشن، تحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال، ومن تأليف بيتر ميمي.

بيت الرفاعي من تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

أبرز أبطاله: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض.

مسلسلات رمضان 2024.. بيت الرفاعي

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل حق عرب

يخوض الفنان أحمد العوضي البطولة المطلقة الأولى له دراميًا من خلال حق عرب، وينتمي إلى الاكشن الاجتماعي.

أبرز أبطاله: أحمد العوضي بمشاركة كل من أحمد محمود عبد الله، والفنان رياض الخولي، والفنانة وفاء عامر، وميرهان حسين، ووليد فواز، ومحمد علاء الشهير بـ"جاميكا".

مسلسل حق عرب ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل محارب

يٌشارك الفنان حسن الرداد هذا العام في مسلسلات رمضان 2024 بهذا العمل الدرامي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل.

بطولة:حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، كريم عفيفي، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، محمود ياسين جونيور.

مسلسل محارب ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل مسار إجبارى

تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان.

أبرز أبطاله: الشاب عصام عمر، وأحمد داش، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل مسار إجبارى

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل جودر

تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري.

أبرز أبطاله: ياسر جلال هنادي مهنا، ياسمين رئيس، نور، ياسمين رئيس، وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري، محمد التاجي، محمود البزاوي.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل جودر

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بابا جه

ينتمي مسلسل بابا جه إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية الكوميدية، وهو من تأليف: وائل حمدى، إخراج خالد مرعى.

أبرز أبطاله: أكرم حسني نسرين أمين، سماء إبراهيم، أوتاكا.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بابا جه

سر إلهي ضمن مسلسلات رمضان 2024

تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

أبرز أبطاله: روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال.

سر إلهي ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل فراولة في رمضان 2024

تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد على، وبطولة: نيللي كريم مصطفى خاطر، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم.

مسلسل فراولة في رمضان 2024

مسلسل عتبات البهجة في رمضان 2024

يساهم مسلسل عتبات البهجة في عودة النجم الكبير يحيي الفخراني إلى عالم الدراما من جديد، من خلال دوره الجد في هذا العمل الفني.

بطولة: يحيى الفخراني جومانا مراد، سيد رجب، سما إبراهيم، جيهان الشماشرجي، صلاح عبدالله، نور النبوى، دنيا ماهر، مايان السيد.

مسلسل عتبات البهجة في رمضان 2024

مسلسل المعلم في رمضان 2024

تأليف: محمد الشواف، عمرو الدرديرى، وإخراج مرقس عادل.

بطولة: مصطفى شعبان سهر الصايغ، منذر رياحنة، هاجر أحمد، محمد العمروسى، انتصار، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم.

مسلسل المعلم في رمضان 2024

مسلسل بدون سابق إنذار

هو من نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ويقدم آسر ياسين وعائشة بن أحمد بشكل جديد، تحت قيادة المخرج هاني خليفة.

مسلسل رحيل

تعود الفنانة ياسمين صبري إلى عالم الدراما بعد غياب 4 سنوات من خلال مسلسل "رحيل" الذي ستقدمه ضمن دراما رمضان 2024.

تأليف: محمد عبدالمعطي، وإخراج إبراهيم فخر

بطولة: ياسمين صبري، وأحمد فهمي.

مسلسل صدفة

تقدم الفنانة ريهام حجاج لجمهورها دور جديد ومختلف من خلال مسلسها “صدفة”.

بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد.

تأليف: أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل صدفة

مسلسل لحظة غضب

تأليف: مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

بطولة: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، عايدة رياض، محمد محمود، عماد رشاد، حنان سليمان.

مسلسل لحظة غضب

مسلسل مليحة

بدأ المخرج الكبير عمرو عرفة تصوير أحدث مسلسلات الشركة المتحدة وشركة DS+ باسم "مليحة".

أبرز أبطاله الفنانة ميرفت أمين ودياب، وأميرة أنور وعدد كبير من النجوم الفلسطينيين والأردنيين.