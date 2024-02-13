مسلسلات رمضان 2024.. الدستور تنشر الصور الأولى من "صيد العقارب"

تكثف النجمة غادة عبد الرازق تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “صيد العقارب” الذي يعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم، حيث تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية النجمة غادة عبد الرازق بشكل مختلف تماما هذا العام.

مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق

وتنشر الدستور الصور الأولى من كواليس مسلسل صيد العقارب بالتزامن مع تصوير العمل لعرضه خلال الموسم الرمضاني بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم في أحداث مشوقة.

و تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي، حول عايدة الابنة لحسن ضرغام التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد قتل أخيها على يد الأخ غير الشقيق لزوجها، فبعد أن كانت عائلتا ضرغام والغول تتسمان منذ الصغر بالصداقة والقرب ويولد بينهما صراع وانتقام، وتظهر أحداث المسلسل الجانب القاسي لشخصيتها التي كانت تخفيها.

ويضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "صيد العقارب" الموسيقار شادي مؤنس، ويعد "صيد العقارب" التعاون الثاني بين مؤنس والمخرج أحمد حسن، وذلك بعد تعاونهما معًا في مسلسل "العودة"، الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا ضمن أعمال الموسم الدرامي الشتوي الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال مسلسل صيد العقارب

"صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة Phenomena

وكانت النجمة غادة عبد الرازق حقق نجاحات كبيرة على مدار السنوات الماضية وارتبطت بالجمهور بشكل كبير من خلال عدد من الأعمال التي تميزت بالقوة ومزجت بين القضايا الاجتماعية والإثارة والتشويق في أعمالها.