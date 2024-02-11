موسم الأساتذة.. حضور قوى لـ«عمالقة الفن» فى رمضان بتوقيع «الشركة المتحدة»

تنشغل مواقع التصوير المختلفة بتصوير عدد كبير من الأعمال الدرامية، استعدادًا لموسم رمضان ٢٠٢٤، الذى يتوقع أن يكون واحدًا من أقوى المواسم الدرامية، بقيادة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ترجح هذا التوقع استعانة «المتحدة للخدمات الإعلامية» بمجموعة كبيرة من عمالقة الفن، فى التمثيل والتأليف والإخراج، خلال المسلسلات التى تقدمها هذا الموسم، التى تتنوع بين ١٥ و٣٠ حلقة، وتلبى كل الأذواق ونوعيات المشاهدين.

تأتى استعانة الشركة بهؤلاء النجوم الكبار فى إطار حرصها المتواصل على مزج جيل الشباب بمن سبقوهم من الأساتذة، الذين قدموا الكثير للفن المصرى، ولا تزال مسيرتهم نابضة بالحياة حتى هذه اللحظة.

«عتبات البهجة» يُعيد يحيى الفخرانى ومجدى أبوعميرة

أولى المفاجآت السارة التى تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لجمهورها، خلال موسم رمضان المقبل، فى إطار استعانتها بكبار النجوم، هى عودة الفنان الكبير يحيى الفخرانى.

ويعود «الفخرانى» إلى سباق دراما رمضان من جديد، بعد غياب ٣ مواسم متتالية، منذ مسلسله الأخير «نجيب زاهى زركش»، الذى قدمه فى ٢٠٢١، وذلك من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «عتبات البهجة»، ويتكون من ١٥ حلقة فقط، فى إطار اجتماعى كوميدى.

ويجسد يحيى الفخرانى فى «عتبات البهجة» دور مسئول سابق فى وزارة الزراعة، تتخذ حياته اتجاهًا جديدًا بعد التقاعد، ضمن الأحداث التى صاغها الدكتور مدحت العدل، عن رواية للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، ويخرجها مجدى أبوعميرة.

ويسجل مسلسل «عتبات البهجة» أيضًا عودة للمخرج الكبير مجدى أبوعميرة، الذى كان من علامات دراما رمضان على مدار فترة طويلة، قبل أن يغيب عن المشاركة بها سنوات طويلة، وذلك منذ إخراجه الجزء السادس من مسلسل «ليالى الحلمية»، فى عام ٢٠١٦.

وخلال هذه الفترة الممتدة على مدى ٨ سنوات كاملة، لم يقدم «أبوعميرة» سوى تجربة وحيدة هى مسلسل «قوت القلوب»، قبل ٤ سنوات، لكن هذا كان خارج الموسم الدرامى الرمضانى.

ووافق المخرج الكبير على العودة إلى الدراما بصفة عامة، والدراما الرمضانية خاصة هذا العام، من خلال مسلسل «عتبات البهجة»، مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى، على أن يُعرض العمل خلال النصف الأول من الشهر المعظم.

وأطلقت شركة «العدل جروب»، المنتجة لمسلسل «عتبات البهجة»، يد المخرج الكبير لاختيار الأبطال المشاركين بجانب «الفخرانى»، فاختار مجموعة كبيرة من الشباب، إلى جانب عدد من الفنانين أصحاب الخبرة.

ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين، على رأسهم جومانا مراد، وصلاح عبدالله، ونجم أغانى «المهرجانات» عنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخى، وسما إبراهيم، وهشام إسماعيل، ووفاء صادق، وحازم إيهاب، ويوسف عثمان، وليلى عزالعرب، وعلاء مرسى.

أحمد فؤاد سليم يطل مع «المعلم»

إلى جانب «أساتذة» الموسم الرمضانى هذا العام، يظهر الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، من خلال مشاركته فى مسلسل «المعلم»، مع الثنائى مصطفى شعبان وسهر الصايغ، ويلعب دورًا رئيسيًا ومحركًا للأحداث.

سيد رجب فى «بيت الرفاعى»

يشارك الفنان الكبير سيد رجب فى مسلسل «بيت الرفاعى»، المقرر عرضه خلال رمضان المقبل، أمام بطل العمل أمير كرارة، إلى جانب الفنان أحمد رزق، تأليف بيتر ميمى، وإخراج أحمد نادر جلال.

ميرفت أمين وعمرو عرفة يدعمان فلسطين بـ«مليحة»

تعود الفنانة الكبيرة ميرفت أمين لأضواء المسلسلات الرمضانية هذا العام، من خلال المسلسل الجديد «مليحة»، الذى يتكون من ١٥ حلقة فقط، ويحمل طابعًا مختلفًا عن كل الأعمال المقدمة فى الموسم المنتظر، من خلال دعم القضية الفلسطينية، وتوثيق الكثير من الانتهاكات التى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى تجاه الفلسطينيين، خاصة داخل قطاع غزة.

وتلعب النجمة ميرفت أمين دور والدة بطل العمل، الذى يجسده الفنان دياب، ويتعرض ضمن الأحداث إلى مشكلات عديدة مع عائلته، خلال نزوح زوجته من فلسطين.

ويشارك فى المسلسل فنانون من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية، وعلى رأسهم أشرف زكى، وحنان سليمان، والفلسطينية سيرين خاس، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف رشا عزت، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و«DS +».

ويسجل «مليحة» عودة المخرج الكبير عمرو عرفة، بعدما غاب عن السباق الرمضانى لعامين متتاليين، منذ قدم مسلسل «أحلام سعيدة»، من بطولة النجمة يسرا، فى ٢٠٢٢.

وانتهى «عرفة» من أسبوعى تصوير، داخل «ديكورات» العمل فى مدينة الإنتاج الإعلامى، بعدما حضر له لفترة طويلة فى سرية تامة، مع توقعات بأن يكون من أهم أعمال الموسم المنتظر.

رشدى الشامى فى «مسار إجبارى»

يطل الفنان القدير رشدى الشامى على جمهوره فى موسم رمضان، من خلال مسلسل «مسار إجبارى»، إلى جانب الفنانين الشابين عصام عمر وأحمد داش، فضلًا عن النجمتين صابرين وبسمة، بقيادة المخرجة نادين خان.