الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل "إمبراطورية ميم" (إنفو جراف)

إمبراطورية ميم
إمبراطورية ميم

يخوض النجم خالد النبوي خلال موسم رمضان 2024 تحديا كبيرا من خلال تقديمه مسلسل “إمبراطورية ميم” في عمل مختلف حيث تسعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى تقديم وجبة درامية مميزة ومنوعة وخلال التقرير التالي نرصد التفاصيل الكاملة لمسلسل إمبراطورية ميم.

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي

النجم خالد النبوي يقدم المسلسل بمشاركة  حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان والمسلسل قصة احسان عبد القدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

رمضان 2024|خالد النبوى بين العزبة والخليج من أجل "إمبراطورية ميم" (التفاصيل كاملة)

ويصنف مسلسل إمبارطورية ميم على أنه مسلسل اجتماعى وتدور قصته حول رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

وكانت قد طرحت الشركة المتحدة التريلر الدعائي المبدئي لـ"إمبراطورية ميم"، فى إطار الحملة الترويجية للعمل، ونال إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ما جعل الكثير يبحث عن تفاصيل أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" وقائمة أبطاله وعدد حلقاته.

مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، وحقق نجاحا كبيرا، فيما كتب السيناريو والحوار للمسلسل المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي مسلسل إمبراطورية ميم خالد النبوي إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي موسم رمضان 2024 إمبراطورية ميم

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل فراولة بطولة نيللى كريم (إنفوجراف)

مسلسلات رمضان 2024.. كل ما تريد معرفته عن الكبير أوى 8 (إنفوجراف)

موسم الأساتذة.. حضور قوى لـ«عمالقة الفن» فى رمضان بتوقيع «الشركة المتحدة»

3 أفلام سينمائية للشركة العربية للسينما هذا العام

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قصة «محارب» حسن الرداد

جرعة مكثفة من الكوميديا مع «الكبير أوى 8».. والبوسترات تخطف الجمهور

WATCH IT تطرح بوسترات مسلسلات رمضان 2024.. ومتابعون: «شوقتونا»

«الحشاشين».. المسلسل العربى الأضخم.. الصور الأولى تكشف عن عمل متفرد

الأكثر قراءة

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

عاجل| أرقام غير مسبوقة لمنتخب كوت ديفوار بعد التتويج بلقب الأمم الإفريقية

فتحت بطنها بسكين لولادة جنينها.. ملابسات العثور على جثتي أم وطفلها في بدر

ضبط صاحب شركة مقاولات امتنع عن سداد 12 مليون جنيه

"باغتوهم بالأسلحة الرشاشة والقذائف".. سرايا القدس تكشف تفاصيل كمين خان يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال