مسلسلات رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل "إمبراطورية ميم" (إنفو جراف)

يخوض النجم خالد النبوي خلال موسم رمضان 2024 تحديا كبيرا من خلال تقديمه مسلسل “إمبراطورية ميم” في عمل مختلف حيث تسعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى تقديم وجبة درامية مميزة ومنوعة وخلال التقرير التالي نرصد التفاصيل الكاملة لمسلسل إمبراطورية ميم.

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي

النجم خالد النبوي يقدم المسلسل بمشاركة حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان والمسلسل قصة احسان عبد القدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

ويصنف مسلسل إمبارطورية ميم على أنه مسلسل اجتماعى وتدور قصته حول رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

وكانت قد طرحت الشركة المتحدة التريلر الدعائي المبدئي لـ"إمبراطورية ميم"، فى إطار الحملة الترويجية للعمل، ونال إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ما جعل الكثير يبحث عن تفاصيل أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" وقائمة أبطاله وعدد حلقاته.

مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، وحقق نجاحا كبيرا، فيما كتب السيناريو والحوار للمسلسل المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.