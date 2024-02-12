الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رمضان 2024|خالد النبوى بين العزبة والخليج من أجل "إمبراطورية ميم" (التفاصيل كاملة)

خالد النبوي فى إمبراطورية
خالد النبوي فى إمبراطورية ميم

على قدم وساق، يواصل المخرج محمد سلامة تصوير أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم"، بطولة النجم خالد النبوي، لعرضه فى موسم دراما رمضان 2024، على إحدى القنوات الفضائية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الأصلية.

خالد النبوى من العزبة إلى الخليج من أجل "إمبراطورية ميم"

فى سياق متصل، أكدت مصادر خاصة لـ"الدستور"، أن فريق العمل يواصل تصوير أحداث المسلسل حاليا داخل استديو العزبة بشبرا منت، وهو الديكور الرئيسي لتصوير أحداث المسلسل، على أن يطير فريق العمل إلى إحدى دول الخليج، وتحديدا السعودية، خلال أيام لتصوير عدد كبير من المشاهد هناك.

وكانت قد طرحت الشركة المتحدة التريلر الدعائي المبدئي لـ"إمبراطورية ميم"، فى إطار الحملة الترويجية للعمل، ونال إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ما جعل الكثير يبحث عن تفاصيل أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" وقائمة أبطاله وعدد حلقاته.

تفاصيل وأحداث مسلسل "إمبراطورية ميم"

وتدور أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم"، خلال 30 حلقة، حول "مختار أبوالمجد"، النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصةً مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم، ومن ثم يتم مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المختلفة بشكل مبسط للجمهور، مع وجود خط لايت كوميدلى خلال الحلقات.

أبطال مسلسل "إمبراطورية ميم" للنجم خالد النبوى

"إمبراطورية ميم" يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم: محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، محمد محمود عبدالعزيز، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، وغيرهم.

صناع مسلسل "إمبراطورية ميم"

مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، وحقق نجاحا كبيرا، فيما كتب السيناريو والحوار للمسلسل المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

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