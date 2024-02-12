الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 23 على شبكة قنوات DMC

وبينا ميعاد2
وبينا ميعاد2

حالة من الرواج الكبير حققها صناع وأبطال مسلسل "وبينا ميعاد2" للنجم صبري فواز، والنجمة شيرين رضا، منذ انطلاق أولى حلقاته على شبكة قنوات DMC، الشهر الماضي، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الأصلية.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2

فى سياق متصل، احتل مسلسل وبينا ميعاد2 مركزا متقدما في قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة واتش ات، وتصدر محركات البحث الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما جعل الكثير يبحث عن تفاصيل الأحداث ومواعيد عرض الحلقات على شبكة قنوات DMC، وهو ما نرصده اليكم فى السطور التالية قبل عرض الحلقة 23 مساء اليوم الإثنين.

مواعيد عرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد 2 على قنوات DMC

تعرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد 2 يوميا من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتكون الإعادة الأولى في الساعة الواحدة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 12:30 ظهرًا.

كما تعرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد2، في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة الأولى تكون في تمام الساعة 9 صباحًا يوم اليوم التالي، على أن يتم إعادة الحلقة مرة ثانية في تمام الساعة 5 مساءً.

وتعرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد2، على منصة واتش ات الرقمية، قبل العرض على مجموعة قنوات dmc.

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تفاصيل أحداث مسلسل وبينا ميعاد 2

وتدور أحداث مسلسل "وبينا ميعاد" فى إطار إجتماعي حول تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة، كما يتم من خلاله مناقشة المشاكل الزوجية والملل الزوجي، والخيانة، وكيفية الحفاظ على الأسرة، والتربية الإيجابية، وغيرها.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

"وبينا ميعاد 2" يشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم مدحت صالح، وفاء صادق، بسمة، محمد سليمان، إيهاب فهمي،  محمد مهران، هاجر الشرنوبي، يوسف الكدوانى، أميرة أديب، تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، آية سليم، أسامة الهادى،  والطفل محمد العزازى، والطفلة كنزى رماح، والمسلسل من إنتاج شركة سكوير ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف وإخراج هانى كمال.

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