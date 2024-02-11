الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقات الأخيرة 2024

مواعيد عرض مسلسل
مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

ننشر مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقات الأخيرة 2024 حيث اقترب مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني من بطولة شيرين رضا وصبري فواز على نهايته. 

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني  

ويبحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقات الأخيرة بعد تصدر العمل لقائمة الأكثر بحثا عبر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

واحتل مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني مركزا متقدما في قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة watch it. 

وننشر خلال هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقات الجديدة. 

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني 2024

يعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقات الأخيرة من السبت إلى الأربعاء عبر شاشة قنوات DMC وdmc drama 

تعرض الحلقات الجديدة على في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة الثانية الساعة الواحدة صباحا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرا.

ويذاع مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة dmc دراما حيث يعرض للمرة الأولى في تمام الساعة الحادية عشر، وللمرة الثانية الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثالثة الساعة 5 مساء.

قصة مسلسل وبينا ميعاد 2 

ويناقش مسلسل وبينا ميعاد 2 عددًا من القضايا الهامة خاصة أنه مسلسل اجتماعي، وتعد قضايا الأسرة هى الأبرز على قائمة أولويات المسلسل، ومن أبرز هذه القضايا الأنانية في العلاقات الإنسانية وحب السيطرة وكيف أنها تهدم العلاقات.

كما يبرز المسلسل قيمة التفاهم والحوار بين أفراد الأسرة الواحدة، كما يستعرض المسلسل كذلك حياة “البلوجرز” والكسب السريع وكيف أن هذا الأمر يؤثر على أفكار أصحاب الأعمال على أرض الواقع وذلك من خلال أروى وشقيقتها هند التي أصبحت ممثلة شهيرة وبلوجر.

كما يستعرض المسلسل التأثير السلبي للإباحية على الأجيال الصغار من خلال شخصية مصطفى الطفل الصغير الذي يشاهد هذه الأفلام وهو لم يتعد الـ  10 سنوات بعد، كما يقدم المسلسل نصائح للآباء عن ضرورة تثقيف الأطفال فيما يتعلق بالثقافة الجنسية لحمايتهم من الأضرار الخارجية.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني 

 يعرض مسلسل "وبينا ميعاد 2" يوميا من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة  dmc، وهو من بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر ومن تأليف وإخراج هاني كمال. 

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