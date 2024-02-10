دراما رمضان 2024| القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان على منصة "watch it"

أعلنت منصة watch it عن عرض عدد من الأعمال الدرامية الجديدة خلال شهر رمضان المقبل 2024.

وطرحت watch it بوسترات منفردة لأبطال مسلسلات رمضان 2024 استعدادا لعرضها بشكل حصري عبر المنصة خلال الموسم الرمضاني المقبل.

قائمة مسلسلات رمضان على watch it

وشملت القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان على WATCHIT عدد من الأعمال الدرامية الجديدة منها:

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

تعرض منصة watch it مسلسل الكبير أوي 8 خلال شهر رمضان المقبل َوهو من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل الكبير

حق عرب

طرحت منصة watch it بوسترات منفردة لأبطال مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي حيث من المقرر أن يتم عرضه بشكل حصري على منصة watch it بالتزامن مع عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

مسلسل حق عرب

إمبراطورية ميم

وتعرض منصة watch it أيضا خلال موسم رمضان 2024 مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي وتم طرح بوسترات منفردة لأبطال العمل.

"إمبراطورية ميم" مأخوذ عن نص الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

فراولة

واعلنت منصة watch it عن عرض مسلسل فراولة للنجمة نيللي كريم خلال الموسم الرمضاني المقبل ويشاركها بطولة العمل شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي الذي يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.

بيت الرفاعي

ويشارك النجم امير كرارة في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل بيت الرفاعي ويعرض بشكل حصري على منصة watch it ويشارك في بطولة العمل كلا من أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

بابا جه

وتعرض منصة watch it خلال شهر رمضان المسلسل الكوميدي “بابا جه” من بطولة أكرم حسني ونسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر ويعرض على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان المقبل.

مسار إجباري

ولاول مرة تسند بطولة عمل درامي خلال شهر رمضان للشباب حيث تراهن الشركة المتحدة على مسلسل مسار إجباري للنجمين احمد داش وعصام عمر والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 بشكل حصري على منصة watch it بالتزامن مع عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

والمسلسل سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي مشوق.

صيد العقارب

وتشارك الفنانة غادة عبد الرازق في موسم رمضان المقبل 2024 بمسلسل صيد العقارب الذي يعرض بشكل حصري عبر منصة watch it وتم طرح مجموعة من البوسترات المنفردة لابطاله ويشارك غادة عبد الرازق بطولة العمل عدد من النجوم منهم رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، عماد صفوت، مجدي بدر، سامية عاطف، أحمد ماجد، منال سلامة، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان، ومن إخراج أحمد حسن.