السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024|شخصية أحمد العوضى مفاجأة للجميع فى "حق عرب"

أحمد العوضي من كواليس
أحمد العوضي من كواليس مسلسل حق عرب

روّج الكاتب والسيناريست محمود حمدان لمسلسل "حق عرب" من بطولة أحمد العوضي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

ونشر محمود حمدان صورة من كواليس مسلسل حق عرب، معلقًا عليها: "مسلسل (حق عرب) موعدنا في رمضان، عرب السويركي حياته مغامرة مليانة بالأسرار، هنحكيها وهتتفاجئوا.. نوعدكم بمسلسل دبااااح بإذن الله". 

وقال محمود حمدان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مسلسل حق عرب عمل مختلف ينتمي للدراما الشعبية والأكشن، وإنه حرص على المشاركة في الموسم الرمضاني من خلال هذا العمل الذي يقدم أحمد العوضي بشكل جديد، من خلال شخصية جديدة تمامًا لم يقدمها من قبل. 

وأضاف "حمدان" أنه سعيد بالتعاون للمرة الأولى مع أحمد العوضي، لافتًا إلى أنه فنان موهوب ولديه قدرات فنية كبيرة.

وأعرب عن سعادته بالنجاحات التي حققها "العوضي" خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه حرص خلال كتابة العمل على أن يُقدم موضوعًا يحترم عقلية المشاهد، متمنيًا أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور خلال شهر رمضان المقبل. 

شخصية أحمد العوضي في حق عرب 

يجسد أحمد العوضي، خلال أحداث مسلسل حق عرب، شخصية شاب يدعى عرب السويركي يقطن في منطقة شعبية، ويعمل بمصنع أخشاب لمالكه الذي يجسده الفنان رياض الخولي.

يتعرض لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، خاصة بعد إنقاذ مالك المصنع "رياض الخولي" من حادث تكشفه الأحداث في إطار أكشن شعبي، بالإضافة إلى مزيج من قضية إنسانية ولمسة رومانسية. 

أبطال مسلسل حق عرب

"حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

حق عرب مسلسل حق عرب المؤلف محمود حمدان مؤلف مسلسل حق عرب مسلسلات رمضان 2024

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