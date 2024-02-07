"حالة خاصة" و"حدوتة منسية".. قائمة الأكثر شهرة عبر منصة "watch it"

تصدر مسلسل" تحقيق " قائمة الأكثر شهرة عبر منصة watch it رغم انتهاء عرضه منذ فترة طويلة.

واحتل مسلسل تحقيق المركز الأول في قائمة الأكثر شهرة عبر المنصة.

تدور أحداث مسلسل تحقيق المعروض حول رواية تحقيق، حيث تستفز الرواية خمسة أشخاص مختلفين لارتكاب جرائم من أجل تحقيق توازن عادل في حياتهم، وعلى القارئ أن يبدأ التحقيق في الرواية لمنع وقوع هذه الجرائم الخمس.

ويبدأ بطلنا الرئيسي "هشام خيري" في قراءة الرواية ومحاولة فك رموزها وأسرارها، في رحلة مليئة بالمغامرات والمفاجآت، يبدأ هشام تحقيقه ويزور الأماكن والشخصيات لحل اللغز حتى يصل إلى مرحلة متقدمة من التحقيق تضعه في تحد مع كاتب الرواية.

مسلسل تحقيق

مسلسل "تحقيق" يعتمد على البطولة الشبابية وهو من نوعية أعمال الساسبنس التي لا تخلو من الأكشن، ويشارك في بطولته أحمد مالك، خالد أنور، هدى المفتي، تارا عماد، مي الغيطي، كمال أبورية، طارق عبدالعزيز، فاطمة ناصر، زينب غريب، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحي "شانك" في أولى تجاربه بالإخراج الدرامي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

حالة خاصة

فيما احتل المركز الثاني في قائمة الأكثر شهرة عبر منصة watch it مسلسل حالة خاصة من بطولة طه دسوقي وغادة عادل والذي حقق نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه استطاع الاستحواذ على اهتمام المشاهدين.

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال "watch it" الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويشارك في بطولته كل من الفنان طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي سبع، لينا إيهاب، نبيل علي ماهر، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس، وتأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.

حدوتة منسية

وجاء في المركز الثالث مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر وأحمد فهيم ليحتل العمل مراكز متقدمة في قائمتي الأكثر مشاهدة وشهرة عبر المنصة.

وتدور أحداث مسلسل “حدوتة منسية” في إطار اجتماعي حول شخصية سعاد، والتي تواجه تحديات كبيرة مع أبنائها والصراع على الإرث، إلى جانب عدة قضايا متشابكة عن الأسر المصرية وعلاقة الأم مع أبنائها، مع مطاردة سر من ماضيها يهدد حياتها.

المسلسل بطولة سوسن بدر، عبير صبري، طارق صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، محمد علي رزق، هشام اسماعيل وآخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محي الدين، ويعرض المسلسل أسبوعيًا من يوم السبت إلى الأربعاء على شاشة cbc، وتعاد حلقاته يومي الخميس والجمعة.