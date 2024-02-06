الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية.. أبرز أحداث الحلقة 9

مسلسل حدوتة منسية
مسلسل حدوتة منسية

استطاع مسلسل حدوتة منسية الاستحواذ على اهتمام المشاهدين في مصر والعالم العربي، ويبحث ملايين المشاهدين عن مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر وأحمد فهيم. 

ولاقي العمل رواجا كبيرا حيث تصدر قائمتي الأكثر بحثا عبر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وكذلك قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it حيث احتل المركز الثالث في القائمة كما تصدر قائمة الأكثر شهرة. 

وقدم نجوم مسلسل حدوتة منسية مباراة تمثيلية تطرقت للعديد من القضايا الاجتماعية والأسرية. 

وخلال هذا التقرير نقدم لكم مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية. 

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية الحلقة 9

يعرض مسلسل حدوتة منسية من السبت إلى الأربعاء، على قناتي cbc وcbc دراما، حيث تذاع حلقات المسلسل على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء وتذاع الحلقة التاسعة مسلسل حدوتة منسية في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويتم إعادة الحلقة8 في الساعة الثالثة صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12 ظهرًا.

فيما تعرض الحلقة 9 مسلسل "حدوتة منسية" على قناة cbc دراما، في تمام الساعة 11 مساءً، وتعاد  في الساعة 10 صباحًا ثم تعاد مرة أخرى الساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

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قصة مسلسل حدوتة منسية

وتدور العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة وتأجير الارحام. 

وشهدت الحلقة 8 أحداث ساخنة بعد خداع سعاد لخيرت ومنحه قلادة مزيفة وتكشف الحلقة الجديدة العديد من الأسرار في علاقة سعاد بابنائها 

أبطال مسلسل حدوتة منسية 

  • سوسن بدر في دور سعاد
  • احمد فهيم في دور خيرت طاحون
  • محمد علي رزق في دور دكتور عمر
  • عبير صبري في دور دهب زوجة الابن الأكبر
  • هشام إسماعيل في دور هاشم الابن الأكبر
  • محمود حجازي في دور نوح
  • طارق صبري
  • نانسي صلاح
  • محمود حافظ
  • حسن عبد الله
  • امير صلاح الدين
  • ريم سامي
  • احمد صيام
  • دعاء حكم
  • َمحمد عزمى
  • المسلسل من تأليف محمود حمدان
  • ومن إخراج محمد محيي الدين
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