أحداث مسلسل بين السطور الحلقة 7.. هل يكشف حاتم سر هند سالم؟

تطورات ملاحقة تشاهدها أحداث مسلسل “بين السطور” من بطولة النجمة صبا مبارك وأحمد فهمي، و استطاع مسلسل بين السطور ان يستحوذ على اهتمام المشاهدين منذ عرض الحلقة الأولى على قناة ON.

مسلسل بين السطور الحلقة 7

ليتصدر مسلسل بين السطور قائمة الأكثر بحثا عبر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويبحث المشاهدين عن موعد عرض حلقات مسلسل بين السطور بعد تصاعد الأحداث بشكل كبير عقب مقتل يمي اندرسون.

وخلال هذا التقرير نقدم لجمهور ومحبي مسلسل بين السطور مواعيد عرض العمل على شاشة ON.

موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقة 7

مسلسل بين السطور مكون من 30 حلقة ويعرض بشكل يومي من الأحد إلى الخميس عبر قناة ON على أن تعاد حلقاته بشكل مجمع يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ويعرض مسلسل بين السطور الحلقة 7 على شاشة ON في الساعة 8 مساءً ويعاد عرضه في الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور لصبا مبارك الحلقة 7 عبر قناة ON دراما في الساعة 10 مساءً، ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، ويعرض المسلسل بالتزامن على منصة.

ملخص أحداث الحلقة 6 بين السطور

و شهدت الحلقة السادسة من مسلسل بين السطور، أحداثا ساخنة، حيث يحدث بين حاتم وجيمي منافسة ومشادة كلامية خفيفة، ليقرر الثنائي التنافس فى لعبة الرماية، وأثناء منافستهما بدأت بينهما تلميحات بأنهما مكشوفان لبعضهما، كما ذهب حاتم إلى الواحات، وتحديدا للفندق الذى تقطن فيه هند سالم خاصة أنها تجرى لقاء تليفزيونيا مع جيمى اندرسون بطلب من إدارة القناة التى تعمل بها.

وعندما وصل حاتم عز الدين إلى الفندق طرق باب غرفتها، وكان جيمي متواجدًا مع هند بالداخل ويستعيد معها ذكرياتها فى لحظة حنين للماضى، وتفاجئت هند أن زوجها يطرق الباب ويهرب جيمى من الباب الخلفى، وتظل هند متوترة بسبب لقاء زوجها.

وتجيب الحلقة السابعة من المسلسل عن سؤال خطير وهو هل ينكشف ماضي هند سالم لزوجها حاتم عز الدين؟

قصة مسلسل بين السطور

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي.

تدور أحداث قصة العمل بين الأبطال الرئيسية وهم الفنانة صبا مبارك التي تلعب دور المذيعة التي تتورط في قضية ما بسبب رغبتها في إنقاذ برنامجها وتعود لقصة حبها مع محمد علاء جامايكا، وأحمد فهمي الذي تنقلب حياته رأسا على عقب ويتحول من وكيل نيابة إلى محامي ليظهر في حياة هند سالم من جديد ومن ثم تتصاعد الأحداث.

أبطال مسلسل بين السطور لصبا مبارك

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.