الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أمير المصري يشارك بفيلم See it Say it في مهرجان SXSW العالمي

امير المصري
امير المصري

أعلن مهرجان SXSW العرض العالمي الأول لفيلم See it Say it  لأمير المصري ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة ٣١ من المهرجان التي تقام فاعليتها ما بين ٨ ل ١٦ مارس في اوستن تكساس – الولايات المتحدة.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب فقير، ولكنه طموح ويريد فرصة مشاركة في تجارب الأداء لدور سينمائي، وبعدها تتغير حياته للأبد، وتتطور الأحداث بعد ذلك. يضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: أمير المصري، جولي نامير، مادلين بوير، وهو من تأليف وإخراج نيز.

يعرض لأمير المصري حاليًا أحدث أعماله مسلسل Vigil 2 على BBC، Peacok ،NBC والمسلسل بطولة أمير المصري، سوران جونز، روز ليزلي،  جاري لويس.

وأعلن أمير المصري مشاركته في المسلسل الأيرلندي Faithless الذي يتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والدرما، ويقدم أمير المصري خلاله شخصية زين وهو شاب مصري أيرلندي يعيش في لوس أنجلوس، تدفعه الظروف لمساعدة أخيه الكبير في تربية بناته، ولكنه يواجه أزمات في التعامل معهم، والمسلسل من تأليف باز عشماوي ومن إخراج ديكلان ريكس.

مسلسل مليحة

على جانب آخر، يستعد أمير المصري لتصوير دوره في المسلسل الدرامي الجديد مليحة المكون من 15 حلقة والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

تدور أحداث مسلسل مليحة حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

وتجسد ميرفت أمين خلال أحداث المسلسل دور والدة دياب الذي يقوم بتجسيدها دور احد الشباب الفلسطينين المقيمين بمصر. 

وشملت القائمة المبدئية لأبطال ونجوم مسلسل “مليحة” عدد كبير من الفنانين منهم دياب وميرفت أمين، وأشرف زكي، وماجدة زكي وأمير المصري، وحنان سليمان وأحمد السعدني وسارة عبد الرحمن وعدد من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

أمير المصري الفنان أمير المصري فيلم See it Say it فيلم امير المصري See it Say it مسلسل مليحة

مواد متعلقة

نجوم وصناع "حالة خاصة" فى ضيافة لميس الحديدى.. الثلاثاء

مواعيد عرض مسلسل بين السطور قصته وأبطاله.. الحلقة 6

غدًا.. ليلى زاهر وهشام جمال ضيفا "صاحبة السعادة" على dmc

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية قصته وأبطاله.. الحلقة 7

مواعيد عرض الجزء الثاني مسلسل وبينا ميعاد.. الحلقة 17

"Watch it" تروج لمسلسل "إنترفيو" من بطولة رنا رئيس استعدادًا لعرضه

دراما رمضان 2024| تفاصيل دور عائشة بن أحمد في "بدون سابق إنذار"

دراما رمضان 2024|ميرفت أمين تبدأ تصوير دورها في مسلسل "مليحة"

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

تراجع بنسبة 35%.. توقعات بانهيارات كبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء

انهيار السوق السوداء.. اقتصاديون لـ"الدستور": توقعات بانتهاء أزمة الدولار خلال أسبوعين

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين