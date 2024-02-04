أمير المصري يشارك بفيلم See it Say it في مهرجان SXSW العالمي

أعلن مهرجان SXSW العرض العالمي الأول لفيلم See it Say it لأمير المصري ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة ٣١ من المهرجان التي تقام فاعليتها ما بين ٨ ل ١٦ مارس في اوستن تكساس – الولايات المتحدة.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب فقير، ولكنه طموح ويريد فرصة مشاركة في تجارب الأداء لدور سينمائي، وبعدها تتغير حياته للأبد، وتتطور الأحداث بعد ذلك. يضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: أمير المصري، جولي نامير، مادلين بوير، وهو من تأليف وإخراج نيز.

يعرض لأمير المصري حاليًا أحدث أعماله مسلسل Vigil 2 على BBC، Peacok ،NBC والمسلسل بطولة أمير المصري، سوران جونز، روز ليزلي، جاري لويس.

وأعلن أمير المصري مشاركته في المسلسل الأيرلندي Faithless الذي يتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والدرما، ويقدم أمير المصري خلاله شخصية زين وهو شاب مصري أيرلندي يعيش في لوس أنجلوس، تدفعه الظروف لمساعدة أخيه الكبير في تربية بناته، ولكنه يواجه أزمات في التعامل معهم، والمسلسل من تأليف باز عشماوي ومن إخراج ديكلان ريكس.

مسلسل مليحة

على جانب آخر، يستعد أمير المصري لتصوير دوره في المسلسل الدرامي الجديد مليحة المكون من 15 حلقة والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

تدور أحداث مسلسل مليحة حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

وتجسد ميرفت أمين خلال أحداث المسلسل دور والدة دياب الذي يقوم بتجسيدها دور احد الشباب الفلسطينين المقيمين بمصر.

وشملت القائمة المبدئية لأبطال ونجوم مسلسل “مليحة” عدد كبير من الفنانين منهم دياب وميرفت أمين، وأشرف زكي، وماجدة زكي وأمير المصري، وحنان سليمان وأحمد السعدني وسارة عبد الرحمن وعدد من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.