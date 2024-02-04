نجوم وصناع "حالة خاصة" فى ضيافة لميس الحديدى.. الثلاثاء

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة ON، نجوم مسلسل "حالة خاصة"، الثلاثاء المقبل.

يحل طه دسوقي ونجوم وصناع العمل ضيوفًا على البرنامج للاحتفاء بالمسلسل وما حققه من نجاح جماهيري كبير، حيث يتحدث الضيوف عن كواليس المسلسل وكيف قدم "الدسوقي" دور "نديم" المصاب بالتوحد بهذا الشكل الذي نال استحسان وإشادة المشاهدين، كما يتحدثون عن أبرز التحديات التي واجهتهم في المسلسل بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

مسلسل حالة خاصة

وطالب الجمهور بعمل جزء جديد من مسلسل حالة خاصة، وجاءت بعض التعليقات كالآتي: "حرام المسلسل ده يبقى 10 حلقات بس، عايزين جزء ثان منه، ومن أحلى المسلسلات اللي شوفتها"، وأشاد عدد من الجمهور بأداء طه دسوقي في المسلسل.

"الدستور" تحدثت إلى المخرج عبدالعزيز النجار الذي وجه الشكر لصناع مسلسل "حالة خاصة"، وللجمهور الذي كان جزءًا وسببًا رئيسيًا في نجاح المسلسل.

وأعرب عبدالعزيز النجار عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "حالة خاصة" وتفاعل الجمهور مع كل الشخصيات.

وقال إنه حتى الآن لا يوجد أي ترتيبات لعمل جزء جديد من مسلسل حالة خاصة.

وهنأ النجار صناع العمل أمام وخلف الكاميرا وكذلك منصة "watch it" على هذا النجاح الساحق الذي حققه مسلسل "حالة خاصة".

وحاز مسلسل "حالة خاصة" على اهتمام الجمهور الذين بحثوا عبر محركات البحث والمواقع الإلكترونية عن الحلقتين الجديدتين، وهما التاسعة والعاشرة، خاصةً أنهما لاقتا إعجاب الكثيرين ممن يهتمون بمشاهدة العمل الفني منذ بداية عرض أولى حلقاته عبر المنصة الرقمية "Watch it".

أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال "watch it" الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويشارك في بطولته كل من الفنان طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي سبع، لينا إيهاب، نبيل علي ماهر، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس، وتأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج طارق الجناينى.