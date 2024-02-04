الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. ليلى زاهر وهشام جمال ضيفا "صاحبة السعادة" على dmc

برنامج صاحبة السعادة
برنامج صاحبة السعادة

في أول ظهور إعلامي لهما عقب إعلان خطوبتهما تستضيف الفنانة إسعاد يونس في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" الفنانة ليلى زاهر وخطيبها الفنان والمنتج هشام جمال. 

ويتحدث كلاهما عن كواليس تعارفهما وكيف تحولت الصداقة بينهما إلى قصة حب توجت بإعلان الخطوبة، كما تكشف ليلى زاهر عن العديد من الأسرار حول خطوبتهما. 

ويتطرق الحديث إلى تعاونهما الفني وجديدهما في الفترة المقبلة، إضافة إلى تقديمهما لفقرة المطبخ والتي تستعين فيها إسعاد يونس بليلى زاهر لطبخ الأكلات المفضلة لهشام جمال. 

ومن المقرر أن تعرض الحلقة مساء غدٍ في الحادية عشرة مساءً عبر DMC العامة ومنصة WATCH IT الرقمية.

برنامج صاحبة السعادة 

 

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