الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية قصته وأبطاله.. الحلقة 7

حدوتة منسية
حدوتة منسية

يبحث الجمهورعن مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر وأحمد فهيم والذي حقق رواجا كبيرا بين الجمهور المصري والعربي عقب انطلاق أولى حلقاته عبر شبكة قنوات cbc الأسبوع الماضي وتصدر العمل قائمتي الأعلى مشاهدة والأكثر شهر عبر منصة watch it. 

ونظرا لأحداثه المتلاحقة يتشوق الجمهور لمعرفة موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل حدوتة منسية وخلال هذا التقرير نقدم لكم مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية على شبكة قنوات cbc وcbc drama. 

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية الحلقة 7

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية بطولة سوسن بدر من السبت إلى الأربعاء على قناة cbc وcbc drama وحقق العمل نجاح كبير نظرا أحداثه الشيقة. 

جاءت مواعيد العرض على قناة CBC الحلقة الـ 7 كما يلي:-

  • العرض الأول في تمام الساعة الثامنة مساء.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة الثالة صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

و تذاع الحلقة السابعة من مسلسل حدوتة منسية، على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى مواعيد عرض المسلسل بالتزامن عبر المنصة الرقمية watch it. 

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قصة مسلسل حدوتة منسية 

ويعد مسلسل حدوتة منسية أول البطولات المطلقة للفنان أحمد فهيم، حيث يظهر فيهم بشخصية تدعى "خيرى" وهى شخصية شريرة، كما تقدم سوسن بدر جانبًا إنسانيا بالشخصية التي تقدمها، والعمل مسلسل اجتماعي أسري يناقش العديد من القضايا خلال الأحداث من بينها التضحية التي تقدمها الأم لأبنائها ومدى انعكاسها عليهم بالسلب.

ويناقش المسلسل قضية اجتماعية مهمة، تتعلق بالعلاقات الأسرية والمواريث، وكيف يلعب الماضى دوره فى حياة أبطال المسلسل،  حيث تدور أحداثه حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

أبطال مسلسل حدوتة منسية 

مسلسل "حدوتة منسية" مكون من  30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيسرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه.

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موعد عرض مسلسل حدوتة منسية قصته وأبطاله .. الحلقة 6

مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، ومن الجمعة للثلاثاء على منصة watch it، وتدور العمل في إطار إجتماعي عن قصة ارمله تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبناءها.

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