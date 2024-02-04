الأكثر بحثا.. مواعيد عرض مسلسل بين السطور عبر ON وأبطاله

ازداد البحث من قبل الجمهور ورواد السوشيال ميديا على مواعيد عرض مسلسل بين السطور الذي سيجمع بين الفنانة صبا مبارك والفنان أحمد فهمي والفنان محمد علاء الشهير بـ"جاميكا" لأول مرة في عمل فني، وعرض في نهاية شهر يناير الماضي من عام ٢٠٢٤ عبر قناة أون إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



وبعد عرض عدد من الحلقات الأولى جذب مسلسل بين السطور الجمهور الذي بحث عن مواعيد عرضه وإعادته مرة أخرى عبر شاشات التلفزيون والتي يرصدها "الدستور" في سياق السطور التالية.

مواعيد عرض مسلسل بين السطور

جاءت مواعيد عرض مسلسل بين السطور من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع ويمكن مشاهدة الحلقات الجديدة من خلال عرضه في تمام الساعة الثامنة عبر شاشة قناة ON حيث يرغب قطاع عريض من المشاهدين في متابعة تطورات الأحداث في المسلسل.



موعد إعادة عرض بين السطور

يمكن للمشاهد رؤية مسلسل بين السطور أكثر من مرة، فيمكن رؤيته للمرة الأول الساعة الـ١٢ مساء، وللمرة الثانية الساعة الـ ٥ صباحا.

كما يمكن مشاهدته مرة أخرى من خلال شاشة قناة ON Drama الساعة الـ ١١ مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة الـ ٥ فجرا وللمرة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.

أبطال مسلسل بين السطور

مسلسل بين السطور مأخوذ من نسخة كورية، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، باسل الزارو، سلمى أبو ضيف، دنيا المصري، ناردين فرج، على الطيب، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن الشباب.

قصة مسلسل بين السطور

تدور أحداث قصة مسلسل بين السطور بين الأبطال الرئيسية وهم الفنانة صبا مبارك التي تلعب دور المذيعة التي تتورط في قضية ما بسبب رغبتها في إنقاذ برنامجها وتعود لقصة حبها مع محمد علاء جامايكا، وأحمد فهمي الذي تنقلب حياته رأسا على عقب ويتحول من وكيل نيابة إلى محامي ليظهر في حياة هند سالم من جديد ومن ثم تتصاعد الأحداث.

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