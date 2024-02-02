الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صبا مبارك تتصدر تريند جوجل بـ "بين السطور" و"أنف وثلاث عيون"

صبا مبارك
صبا مبارك

تصدرت الفنانة الأردنية صبا مبارك محركات البحث على جوجل بعد نجاح أولى حلقات مسلسلها الجديد “بين السطور”  بالإضافة إلى عرض حلقتها مع فريق فيلمها الجديد "أنف وثلاث عيون" في لقاء عبر برنامج “معكم منى الشاذلي” على قناة on TV. 

وأكدت “صبا مبارك” خلال اللقاء، أن العمل يعد عودة للأفلام الدافئة في السينما، وانها لا تخاف من المقارنات مع بطلات النسخ السابقة، لأن كتابات شكسبير نفسة تم إعادتها آلاف المرات. 


ويعرض لصبا مبارك مسلسل جديد بعنوان "بين السطور" الذي تجسد خلاله الكثير من التناقضات، والذي تدور أحداثه حول هند سالم (صبا مبارك)، الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة.

والمسلسل هو النسخة المصرية للمسلسل الكوري “Misty"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.


أحدث أعمال صبا مبارك، كان دورها في الجزء الثاني من مسلسل الإثارة عنبر 6 الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد، من تأليف هانى سرحان ودعاء عبد الوهاب، ويضم عدداً كبيراً من النجوم العرب، من بينهم سلاف فواخرجي، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، وسلوى محمد علي.


وفي السينما، طُرح لـ صبا مبارك مؤخرًا، فيلم “أنف وثلاث عيون”، وتتشارك صبا في بطولته مع النجم ظافر العابدين وسلمى أبو ضيف، ويتناول الفيلم قصة جراح تجميلي يقع في غرام شابة تصغره بعشرين عاما، فيستعين بطبيبة نفسية للتخلص من تلك العلاقة، والفيلم عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتأليف وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس.

الفنانة الأردنية صبا مبارك بين السطور قناة on tv معكم منى الشاذلي انف وثلاث عيون صبا مبارك

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