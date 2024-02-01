الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

في زيارة بمنزله.. "الموسيقيين" يُطالب مصطفى كامل بالتراجع عن الاستقالة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حرص مجلس أعضاء نقابة المهن الموسيقية على زيارة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل في منزله يطالبونه بالرجوع عن قرار استقالته من منصب نقيب الموسيقيين الذي ألمح به مؤخرا، واحضروا له تورته.

والتقى نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بأعضاء النقابة حيث أعرب عن استيائه الشديد، وأكد أنه يتعرض للسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي طوال الوقت الأمر الذي أغضبه.

وأوضح مصطفى كامل أسباب تقديم استقالته: أنا مش قادر أستحمل، أنا عمري ما هدخل بيتي حرام.

وأكد أنه حقق ملايين الارباح للنقابة في عدة أشهر، مشددا على أنه يحب مصر ولا يوجد من يحب مصر مثله.

وأضاف: إحنا بنخدم فئة كبيرة من المجتمع وشغال من غير أجر، والنقابة كيان كبير ومحترم لايقل عن أي جهة سيادية، وماليش في شغل الحرام والحمد لله ماشي بما يرضي الله.

وقفة ضد استقالة نثيب الموسيقيين

وعقد مؤخرًا، اجتماع لمجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ووقفة تضامنية بحضور عدد من أعضاء الجمعية العمومية، للمطالبة برجوع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بالتراجع عن قرار الاستقالة الذي ألمح به مؤخرًا.

وحضر الوقفة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية من نقابات الأقاليم المختلفة في المحافظات، وظلوا يهتفون: " نقيب الغلابة واحد بس ومش هيمشى، لا للقرار، تراجع عن القرار".

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