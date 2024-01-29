الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بين السطور" الحلقة 2.. صبا مبارك تتمسك ببرنامجها وتسعى لاستضافة جمايكا

جريدة الدستور

شهد مسلسل بين السطور الحلقة 2 الذي تخوض بطولته الفنانة صبا مبارك العديد من الأحداث الشيقة، بعدما انتهت الحلقة الأولى على صدمة “هند” صبا مبارك، بنقلها من برنامجها “بين السطور” واعطاؤه لـ “ملك شهاب” سلمى أبو ضيف.

بدأت الحلقة 2 من مسلسل بين السطور على رفض “هند” صبا مبارك الاستغناء عن برنامجها، مؤكدة أنها ستغير من محتواه وتجعله يحقق نسب مشاهدات عالية، وذلك باستضافتها لبطل الرماية “جيمى اندرسون” محمد علاء جمايكا، مقابل استمرارها بالبرنامج.

وذهبت “هند” لإجراء حوار تليفزيونى مع “جمال عبد الكريم.. جيمي اندرسون” محمد علاء جمايكا، بطل العالم في الرماية، بالفندق الذي يقطن به، وظهر مشهد فلاش باك أنهما كانا على علاقة منذ الصغر، لتظهر فاجأة زوجته ناردين فرج التى تعد صديقة هند سالم.

“بين السطور” مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل بين السطور بين السطور الحلقة 2 صبا مبارك سلمى أبو ضيف بين السطور محمد علاء جمايكا

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