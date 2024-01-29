"الأوف سيزون".. مصادر تكشف لـ"الدستور" تفاصيل "الوصفة السحرية.. لزواج ناجح"

يواصل صناع مسلسل “الوصفة السحرية.. لزواج ناجح” تصوير مشاهد العمل بطولة الفنانة شيري عادل والفنان إسلام جمال ونخبة من الفنانين، بقيادة المخرج خيري سالم.

وكشف مصدر داخل فريق العمل في تصريحات خاصة لـ “الدستور” عن أحداث المسلسل الذي تدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي لايت، فيتقابل عدد من النساء وهن بطلات العمل ويقطنون بنفس “الكومباوند” من مختلف الأعمال والفئات ويتحدون معًا، ليجدوا وصفة سحرية لزواج ناجح، حفاظًا على استقرار حياتهم الزوجية، مشيرًا إلى أنهم قاربوا على الانتهاء من التصوير بشكل كامل.

مسلسل "الوصفة السحرية"- (لزواج ناجح) يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.