الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رمضان 2024: أكرم حسني يواصل تصوير "بابا جه" بالشيخ زايد

جريدة الدستور

يواصل أكرم حسني تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد “بابا جه” الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024.

وكشف مصدر من داخل فريق العمل لـ“الدستور” أن صناع المسلسل يواصلون تصوير العمل بالديكور الرئيسي بمنطقة الشيخ زايد، على أن ينتقلون لأحد الديكورات التي يتطلبها العمل بأحد شوارع مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد، ومن المحتمل تصوير بعض المشاهد بمدينة الإنتاج الإعلامي إن تطلب الأمر.

ويكثف المخرج خالد مرعي تصوير مشاهد المسلسل سعيًا منه لعرضه خلال النصف الأول من الشهر الكريم، حيث لم يستقروا حتى الآن على موعد عرضه سواء النصف الأول أو الثاني نظرًا لتضمنه 15 حلقة.

وتدور أحداث بابا جه في إطار كوميدي حول علاقة الأب بأبنائه وتطورها خاصة مع مرورهم بأزمات فى حياتهم، وهو من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سما إبراهيم وآخرين، ويعد التجربة الأولى للفنان أكرم حسني في بطولة الأعمال الدرامية ذات الـ15 حلقة.

أكرم حسني بابا جه مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات رمضان رمضان الشيخ زايد

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