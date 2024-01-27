بالفيديو.. بكاء مذيعات "الستات مايعرفوش يكدبوا" بسبب قصيدة فارس قطرية

استضاف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه المذيعات منى عبد الغني، إيمان عز الدين، ومها الصغير على قناة "CBC" اليوم السبت، الشاعر فارس قطرية.

خلال الحلقة قدم فارس قطرية عدد من القصائد الجديدة الخاصة به ومنها قصائد نعمة الاب وبركات ومرزوق والتي كانت سبب في بكاء مذيعات البرنامج لتأثرهن بقصائده.

كشف فارس قطرية أن قصيدة "ماتكسفونيش" أجدد قصائده كتبها وقدمها بسبب فقدان أحد اصدقائه وأن نسيان الأصدقاء والأشخاص أصبح من الأمور المنتشرة كثيرًا مؤخرًا.

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" تقدمه منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين ومها الصغير، يذاع في الثالثة عصرًا من السبت إلى الأربعاء.