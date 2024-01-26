بسبب ورق التاروت.. غضب سوسن بدر فى أولى حلقات "حدوتة منسية"

انطلقت منذ قليل أولى حلقات مسلسل "حدوتة منسية" الذي تخوض بطولته الفنانة سوسن بدر ونخبة من الفنانين الشباب، على منصة "watch it" حصريًا، لتنطلق غدًا على قناة cbc.

أحداث الحلقة الأولى

وظهرت بأحداث الحلقة الاولى الفنانة هبة عبدالغني وهي تتقن قراءة ورق التاروت والتدخل في علم الغيب، وهو ما تسبب في غضب شديد لسوسن بدر ضمن الأحداث، خاصة بعدما قامت هبة بتوجيه نصيحة لها قائلة: "مهما الحاجات اتغيرت لازم ترجع لأصلها"، ما جعل سوسن بدر تغادر الجلسة بغضب شديد واعتراض على حديثهما عن علم الغيب.

تفاصيل مسلسل "حدوتة منسية"

المسلسل الجديد مكون من 30 حلقة تعرض على مدار شهر ونصف الشهر، وانتهى طاقم العمل من تصوير المسلسل بالكامل، وتتبقى مشاهد بسيطة للغاية، كما انتهى فريق العمل من مونتاج معظم حلقات المسلسل الجديد الذي يعد من المسلسلات الضخمة إنتاجيًا خارج الموسم الرمضاني المقبل، ومن المتوقع أن يتصدر الترند خلال عرضه.

أبطال المسلسل

"حدوتة منسية" من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبدالغني ورجوى حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفى منصور، علاء قوقة، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.