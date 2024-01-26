الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بسبب ورق التاروت.. غضب سوسن بدر فى أولى حلقات "حدوتة منسية"

سوسن بدر
سوسن بدر

انطلقت منذ قليل أولى حلقات مسلسل "حدوتة منسية" الذي تخوض بطولته الفنانة سوسن بدر ونخبة من الفنانين الشباب، على منصة "watch it" حصريًا، لتنطلق غدًا على قناة cbc.

أحداث الحلقة الأولى

وظهرت بأحداث الحلقة الاولى الفنانة هبة عبدالغني وهي تتقن قراءة ورق التاروت والتدخل في علم الغيب، وهو ما تسبب في غضب شديد لسوسن بدر ضمن الأحداث، خاصة بعدما قامت هبة بتوجيه نصيحة لها قائلة: "مهما الحاجات اتغيرت لازم ترجع لأصلها"، ما جعل سوسن بدر تغادر الجلسة بغضب شديد واعتراض على حديثهما عن علم الغيب.

 

تفاصيل مسلسل "حدوتة منسية"

المسلسل الجديد مكون من 30 حلقة تعرض على مدار شهر ونصف الشهر، وانتهى طاقم العمل من تصوير المسلسل بالكامل، وتتبقى مشاهد بسيطة للغاية، كما انتهى فريق العمل من مونتاج معظم حلقات المسلسل الجديد الذي  يعد من المسلسلات الضخمة إنتاجيًا خارج الموسم الرمضاني المقبل، ومن المتوقع أن يتصدر الترند خلال عرضه.

 أبطال المسلسل

"حدوتة منسية" من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبدالغني ورجوى حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفى منصور، علاء قوقة، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

حدوتة منسية سوسن بدر الفنانة سوسن بدر cbc واتش أت هبة عبد الغني الفنانين

مواد متعلقة

محمود فتح الله ضيف برنامج "الكابتن" على DMC.. غدًا

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصيات أبطال "حق عرب" لأحمد العوضى

الإثنين المقبل.. منى زكى وصُناع فيلم "الرحلة 404" فى ضيافة صاحبة السعادة

أمير كرارة يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة عالمية بفيلم "البعبع"

10 أيام تفصل شيرى عادل عن الانتهاء من تصوير "الوصفة السحرية"

"مانشيت" داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب على "cbc" الليلة

منى زكى لـ"الدستور": "رحلة 404" يحمل معانى فلسفية وعارفة "أم أنانية" (حوار)

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

رد فعل محمد صلاح وزملائه بعد قرار رحيل كلوب عن ليفربول

فى ذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسنى.. أبرز صفات أنثى الدلو

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات

ماذا تعنى قرارات "العدل الدولية" فى دعوى ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع