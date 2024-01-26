الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

10 أيام تفصل شيرى عادل عن الانتهاء من تصوير "الوصفة السحرية"

جريدة الدستور

يواصل صناع مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة الفنانة شيري عادل ونخبة من الفنانين، تصوير العمل على قدم وساق.

وأكدت مصادر داخل فريق العمل لـ"الدستور" أنه تم تصوير أغلب مشاهد العمل، ويتبقى لهم 10 أيام تصوير على أقصى تقدير، يتفرغ بعدها المخرج خيري سالم لوضع اللمسات النهائية استعدادًا للعرض بعد انتهاء سباق دراما رمضان 2024.

مسلسل "الوصفة السحرية" ينتمي لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر الإعلان عن موعد عرض المسلسل خلال الأيام المقبلة.

يتناول العمل العديد من القصص الحياتية والتي تخص مشاكل العلاقات الزوجية وكيفية حلها من خلال سرد أسبابها وأسباب الجانبين الإيجابي والسلبي، وهو ما يجعل من الأحداث مترابطة وتتشابك في سرد القصة بشكل مكتوب بطريقة تعتمد على الحدوتة نفسها، كما يتناول العمل تفاصيل علاقات الصداقة التي تهز كيان العلاقة الزوجية وتفاصيل بعض العلاقات التي تعمل على الاستقرار في العلاقات الأسرية، بشكل اجتماعي درامي به الكثير من الجوانب الكوميدية.

مسلسل الوصفة السحرية يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلًا من شيري عادل، وإسلام جمال، ولقاء سويدان، وهيدي كرم، وعمر الشناوي، وبسمة داود، وكارولين عزمي، وسلوى محمد علي، وعماد رشاد، ومحمد أبوداود، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وفكرة مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

مسلسل الوصفة السحرية مسلسلات الـ45 حلقة الفنانة شيري عادل مسلسلات الأوف سيزون شيري عادل الوصفة السحرية

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