الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. كواليس تصوير ياسر جلال لـ"ألف ليلة وليلة"

ياسر جلال
ياسر جلال

يواصل الفنان ياسر جلال تصوير مشاهد مسلسله الجديد “ألف ليلة وليلة” على قدم وساق، سعيا منهم لانهاء كافة مشاهد العمل خلال الفترة المقبلة وقبل حلول الشهر الكريم، لخوض السباق الرمضاني المقبل.

كشف مصدر من داخل فريق العمل لـ"الدستور" أن صناع “الف ليلة وليلة” في معسكر مغلق حيث قاربوا على إنهاء مشاهد العمل الضخم انتاجيا وفنيا، مشيرًا إلى انهم يواصلون التصوير داخل اللوكيشن الرئيسي في مدينة الانتاج الاعلامي.

"ألف ليلة وليلة"من إنتاج شركتى ميديا هب "سعدى جوهر" وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر إعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

وقدم ياسر جلال فى رمضان الماضى، مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، وشارك فى بطولته مى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

ودارت أحداث المسلسل حول عمرو (ياسر جلال) المتزوج من عاليا (داليا مصطفى) ويعيشا حياة مستقرة مع ابنائهما، ويتورط عمرو في علاقة مع بثينة (مى عمر) - الزوجة السابقة لشريكه وصديق عمره أمجد (مراد مكرم) ويضطر للزواج منها سرا، وإخفاء الأمر عن زوجته الأولى عاليا، ومع تتطور الأمور حيث يجد عمرو نفسه في حيرة بين أمجد وبثينة وعاليا، وعليه اتخاذ قرارا صعبا لمواجهة ما يحدث.

ياسر جلال ألف ليلة وليلة الشهر الكريم السباق الرمضاني أبرز مسلسلات رمضان 2024

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