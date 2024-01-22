الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بعتذرلك".. أحمد سعد يكشف موعد طرح أحدث أغنياته على يوتيوب

جريدة الدستور

كشف الفنان أحمد سعد موعد طرح أحدث أغنياته التي تحمل عنوان “بعتذرلك” والتي شوق بها الجمهور خلال الايام الماضية، وتعتبر أحدث اعماله بالعام الجديد.

وشارك “سعد” بوستر الاغنية عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وعلق قائلا: “اغنية بعتذرلك بكرة الساعة 6 على يوتيوب وكل المنصات”.

https://www.instagram.com/reel/C2aI1K-MbpC/?igsh=dDBsNWRjYnBqbWxl 

كانت آخر أغنيات أحمد السعد "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"، وطرحها نهاية الشهر الماضي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

من جهة اخرى، اجتمع الثنائى النجمان أحمد سعد وبهاء سلطان، فى أغنية جديدة بعنوان "كله فالصو"، وهى الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" للفنانة الكبيرة إسعاد يونس والذي طرح بدور العرض 4 يناير، ينافس في موسم منتصف العام أغنية "كله فالصو"، هى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى الجديد "عصابة عظيمة"، من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحي.

طرح أحمد سعد وعبد الباسط أغنيتهما الجديدة بعنوان "قلبى العيل" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ورؤية موسيقية حسن الشافعى، والأغنية ​موسيقى وميكس: حسن الشافعي​، ماستر: مايك بوزي​

وأحمد سعد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "غصن الزيتون" لدعم الأهالي في فلسطين، وهو من كلمات حسام طنطاوى، ألحان محمدى، ناى أحمد خيرى.

الفنان احمد سعد بعتذرلك يوتيوب أحمد سعد الجمهور بالعام الجديد ابو نسب

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